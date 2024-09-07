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Урал - Ротор 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
07 Сентября 2024 года в 11:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Урал
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ротор, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Урал1 : 0Ротор
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Ротор0 : 0Урал
25.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Урал1 : 1Ротор
16.02.2013 Кубок ФНЛ Группа B. 3-й тур Урал1 : 1Ротор
27.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Ротор0 : 4Урал
13.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 24-й тур Урал4 : 0Ротор
10.04.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 4-й тур Ротор1 : 2Урал
03.11.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 34-й тур Ротор2 : 1Урал
17.07.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 17-й тур Урал2 : 4Ротор
26.10.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 30-й тур Ротор1 : 2Урал
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Урал3 : 1
29.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал1 : 3
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Урал
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 0Урал
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Урал2 : 0
02.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Ротор0 : 0
26.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 2 : 2Ротор
16.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Ротор2 : 0
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Ротор
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т818
2
Повышение
Урал817
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Балтика813
5 Сочи813
6 Чайка813
7 Нефтехимик812
8 Ротор812
9 Родина811
10 Сокол811
11 Енисей89
12 КАМАЗ88
13 Алания88
14 Черноморец88
15 Уфа86
16
Зона вылета
Шинник86
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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