Урал - Ротор 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
07 Сентября 2024 года в 11:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Юрий Карпов (Петрозаводск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ротор, которое состоится 07 Сентября 2024 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 0
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 0
|25.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2013
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|27.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 4
|13.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|24-й тур
|4 : 0
|10.04.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|4-й тур
|1 : 2
|03.11.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|34-й тур
|2 : 1
|17.07.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|17-й тур
|2 : 4
|26.10.1995
|Чемпионат России Высшая лига - 1995
|30-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 1
|29.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|02.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 2
Повышение
|Урал
|8
|17
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|8
|13
|5
|Сочи
|8
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Нефтехимик
|8
|12
|8
|Ротор
|8
|12
|9
|Родина
|8
|11
|10
|Сокол
|8
|11
|11
|Енисей
|8
|9
|12
|КАМАЗ
|8
|8
|13
|Алания
|8
|8
|14
|Черноморец
|8
|8
|15
|Уфа
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Шинник
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5