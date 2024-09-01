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Гибралтар - Лихтенштейн 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар), вместимость: 8066
08 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур
Гибралтар
Лихтенштейн

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Лихтенштейн, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Европа Спортс Парк (Gibraltar, Гибралтар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гибралтар
Лихтенштейн
Главные тренеры
УругвайХулио Сесар Рибас
ГерманияКонрад Фюнфштюк
История личных встреч
16.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Гибралтар2 : 0Лихтенштейн
17.11.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 6-й турГибралтар1 : 1Лихтенштейн
10.10.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 3-й турЛихтенштейн0 : 1Гибралтар
16.10.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 4. 4-й турГибралтар2 : 1Лихтенштейн
09.09.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 4. 2-й турЛихтенштейн2 : 0Гибралтар
23.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи вне ФИФАГибралтар0 : 0Лихтенштейн
04.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГибралтар1 : 0
06.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГибралтар0 : 0
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГибралтар0 : 2
26.03.2024Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч1 : 0Гибралтар
21.03.2024Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матчГибралтар0 : 1
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 1-й тур1 : 0Лихтенштейн
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0Лихтенштейн
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Лихтенштейн
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 1Лихтенштейн
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Лихтенштейн
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Украина00
3 Албания00
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия13
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Ирландия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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