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Хорватия - Польша 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
08 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Хорватия
Польша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Польша, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Польша
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщКристиян Якич
6ХорватиязщЙосип Шутало
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
19ХорватиязщБорна Соса
10ХорватияпзЛука Модрич
8ХорватияпзМатео Ковачич
21ХорватияпзЛука Сучич
15ХорватиянпМарио Пашалич
9ХорватиянпАндрей Крамарич
18ХорватиянпЛука Иванушец
12ПольшаврМарцин Булка
5ПольшазщЯн Беднарек
3ПольшазщПавел Давидович
14ПольшазщЯкуб Кивёр
19ПольшапзПшемыслав Франковски
10ПольшапзПётр Зелиньски
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
8ПольшапзЯкуб Модер
21ПольшапзНикола Залевски
23ПольшанпКшиштоф Пёнтек
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ХорватияЗлатко Далич
ПольшаМихал Пробеж
История личных встреч
16.06.2008ЧЕ-2008 - финальный раундГруппа B. 3-й турПольша0 : 1Хорватия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й тур2 : 1Хорватия
24.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа B. 3-й турХорватия1 : 1
19.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 2-й турХорватия2 : 2
15.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа B. 1-й тур3 : 0Хорватия
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи1 : 2Хорватия
05.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 1-й тур2 : 3Польша
25.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа D. 3-й тур1 : 1Польша
21.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа D. 2-й турПольша1 : 3
16.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа D. 1-й турПольша1 : 2
10.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиПольша2 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды00
2
1/4 финала
Венгрия00
3
Стыковая зона
Германия00
4
Зона вылета
Босния и Герцеговина00
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания13
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия11
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Украина00
3 Албания00
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Англия13
2 Греция00
3 Финляндия00
4
Зона вылета
Ирландия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция13
2 Словакия13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан10
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Северная Ирландия13
2 Беларусь11
3 Болгария11
4
Зона вылета
Люксембург10
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Гибралтар00
3 Лихтенштейн10
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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