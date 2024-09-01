Хорватия - Польша 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
08 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Польша, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Польша
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Кристиян Якич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|19
|зщ
|Борна Соса
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|21
|пз
|Лука Сучич
|15
|нп
|Марио Пашалич
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|18
|нп
|Лука Иванушец
|12
|вр
|Марцин Булка
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|3
|зщ
|Павел Давидович
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
|8
|пз
|Якуб Модер
|21
|пз
|Никола Залевски
|23
|нп
|Кшиштоф Пёнтек
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Златко Далич
|Михал Пробеж
История личных встреч
|16.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 1-й тур
|2 : 1
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|05.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 1-й тур
|2 : 3
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Польша
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Шотландия
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига А. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Италия
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|1
|3
| 3
Стыковая зона
|Израиль
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Франция
|1
|0
Лига А. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|0
|0
| 2
1/4 финала
|Венгрия
|0
|0
| 3
Стыковая зона
|Германия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Лига А. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Дания
|1
|3
| 2
1/4 финала
|Испания
|1
|1
| 3
Стыковая зона
|Сербия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|1
|0
Лига В. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Грузия
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Чехия
|1
|0
Лига В. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Англия
|1
|3
|2
|Греция
|0
|0
|3
|Финляндия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига В. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|2
|2
|Словения
|2
|2
|3
|Казахстан
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|1
|1
Лига В. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|6
|2
|Уэльс
|2
|2
|3
|Турция
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Черногория
|2
|0
Лига С. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Эстония
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига С. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Румыния
|1
|3
|2
|Кипр
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Косово
|1
|0
Лига С. Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Северная Ирландия
|1
|3
|2
|Беларусь
|1
|1
|3
|Болгария
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Люксембург
|1
|0
Лига С. Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Северная Македония
|1
|1
|3
|Фарерские острова
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Латвия
|1
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сан-Марино
|1
|3
|2
|Гибралтар
|0
|0
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Молдавия
|1
|3
|2
|Андорра
|0
|0
|3
|Мальта
|1
|0