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Нефтехимик - Енисей 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
08 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
НефтехимикЕнисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Енисей, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик0 : 0Енисей
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 2Нефтехимик
29.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик1 : 1Енисей
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Нефтехимик2 : 3Енисей
21.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Енисей1 : 0Нефтехимик
12.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Нефтехимик2 : 0Енисей
23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Нефтехимик1 : 0Енисей
10.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Енисей2 : 2Нефтехимик
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 0Нефтехимик
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Нефтехимик1 : 1
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур 2 : 1Нефтехимик
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 1 : 1Нефтехимик
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 0
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Енисей1 : 2
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 2 : 0Енисей
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Енисей1 : 0
10.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Енисей
05.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал918
2
Повышение
Арсенал Т818
3
Стыковая зона
Торпедо М816
4
Стыковая зона
Сочи914
5 Ротор913
6 Чайка813
7 Балтика813
8 Нефтехимик812
9 Родина811
10 Черноморец911
11 Сокол811
12 Енисей89
13 Шинник99
14 Алания99
15 КАМАЗ98
16
Зона вылета
Уфа96
17
Зона вылета
Тюмень85
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск85

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