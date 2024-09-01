Нефтехимик - Енисей 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
08 Сентября 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Енисей, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|16.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 3
|21.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|12.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|23.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 0
|10.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 2
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|9
|18
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|8
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|8
|16
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|9
|14
|5
|Ротор
|9
|13
|6
|Чайка
|8
|13
|7
|Балтика
|8
|13
|8
|Нефтехимик
|8
|12
|9
|Родина
|8
|11
|10
|Черноморец
|9
|11
|11
|Сокол
|8
|11
|12
|Енисей
|8
|9
|13
|Шинник
|9
|9
|14
|Алания
|9
|9
|15
|КАМАЗ
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|8
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|8
|5