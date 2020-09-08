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Сарагоса - Эльче 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания), вместимость: 34596
08 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 4-й тур
Сарагоса
Эльче

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Эльче, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 4-й тур, оно проводится на стадионе: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Эльче
Эльче
История личных встреч
14.04.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 35-й тур Сарагоса1 : 1Эльче
11.11.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 15-й тур Эльче2 : 0Сарагоса
16.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Сарагоса0 : 1Эльче
13.08.2020 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Эльче0 : 0Сарагоса
15.02.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 28-й тур Эльче1 : 2Сарагоса
30.08.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 3-й тур Сарагоса1 : 0Эльче
16.03.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Сарагоса1 : 0Эльче
28.10.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 11-й тур Эльче2 : 0Сарагоса
26.03.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Эльче0 : 3Сарагоса
16.10.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Сарагоса1 : 3Эльче
01.09.2024 Испания — Сегунда 3-й тур 0 : 0Сарагоса
26.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур 1 : 2Сарагоса
16.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур 0 : 4Сарагоса
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Сарагоса1 : 1
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 0 : 2Сарагоса
02.09.2024 Испания — Сегунда 3-й тур Эльче3 : 1
25.08.2024 Испания — Сегунда 2-й тур 1 : 0Эльче
18.08.2024 Испания — Сегунда 1-й тур Эльче0 : 1
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур 2 : 0Эльче
26.05.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур Эльче1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Уэска49
2
Повышение
Расинг48
3
Плей-офф за повышение
Сарагоса37
4
Плей-офф за повышение
Бургос47
5
Плей-офф за повышение
Альбасете36
6
Плей-офф за повышение
Леванте35
7 Эйбар35
8 Малага35
9 Альмерия35
10 Мирандес35
11 Спортинг Хихон45
12 Овьедо44
13 Кастельон34
14 Гранада44
15 Депортиво44
16 Эльденсе34
17 Эльче33
18 Картахена33
19
Зона вылета
Кадис32
20
Зона вылета
Расинг Ф31
21
Зона вылета
Тенерифе41
22
Зона вылета
Кордова31

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