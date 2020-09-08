Сарагоса - Эльче 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания), вместимость: 34596
08 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания — Сегунда, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Эльче, которое состоится 08 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Сегунда, 4-й тур, оно проводится на стадионе: де Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Эльче
Эльче
История личных встреч
|14.04.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 35-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|2 : 0
|16.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|13.08.2020
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|15.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|1 : 2
|30.08.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|1 : 0
|16.03.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 0
|28.10.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 11-й тур
|2 : 0
|26.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 31-й тур
|0 : 3
|16.10.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|1 : 3
|01.09.2024
|Испания — Сегунда
|3-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|0 : 4
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 1
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|0 : 2
|02.09.2024
|Испания — Сегунда
|3-й тур
|3 : 1
|25.08.2024
|Испания — Сегунда
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Испания — Сегунда
|1-й тур
|0 : 1
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Уэска
|4
|9
| 2
Повышение
|Расинг
|4
|8
| 3
Плей-офф за повышение
|Сарагоса
|3
|7
| 4
Плей-офф за повышение
|Бургос
|4
|7
| 5
Плей-офф за повышение
|Альбасете
|3
|6
| 6
Плей-офф за повышение
|Леванте
|3
|5
|7
|Эйбар
|3
|5
|8
|Малага
|3
|5
|9
|Альмерия
|3
|5
|10
|Мирандес
|3
|5
|11
|Спортинг Хихон
|4
|5
|12
|Овьедо
|4
|4
|13
|Кастельон
|3
|4
|14
|Гранада
|4
|4
|15
|Депортиво
|4
|4
|16
|Эльденсе
|3
|4
|17
|Эльче
|3
|3
|18
|Картахена
|3
|3
| 19
Зона вылета
|Кадис
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Расинг Ф
|3
|1
| 21
Зона вылета
|Тенерифе
|4
|1
| 22
Зона вылета
|Кордова
|3
|1