01:46 ()
Свернуть список

Черногория - Уэльс 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
09 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 2-й тур
Черногория
Уэльс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Уэльс, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Уэльс
Главные тренеры
ХорватияРоберт Просинечки
УэльсКрэйг Беллами
История личных встреч
02.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа G. 7-й турУэльс2 : 1Черногория
03.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа G. 1-й турЧерногория1 : 0Уэльс
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й тур2 : 0Черногория
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й тур2 : 0Черногория
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЧерногория1 : 3
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Черногория
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЧерногория1 : 0
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турУэльс0 : 0
06.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 1-й турУэльс0 : 0
09.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи4 : 0Уэльс
06.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи0 : 0Уэльс
26.03.2024ЧЕ-2024 — квалификацияПуть A. ФиналУэльс0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Польша13
2
1/4 финала
Португалия13
3
Стыковая зона
Шотландия10
4
Зона вылета
Хорватия10
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
Нидерланды13
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина10
4
Зона вылета
Венгрия10
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания11
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария10
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Албания13
3 Украина10
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция13
2 Англия13
3 Ирландия10
4
Зона вылета
Финляндия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия22
2 Словения22
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия26
2 Уэльс22
3 Турция22
4
Зона вылета
Черногория20
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2 Швеция13
3 Эстония10
4
Зона вылета
Азербайджан20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Кипр13
3 Литва10
4
Зона вылета
Косово10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения26
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия20
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close