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Нидерланды U21 - Грузия U21 09 Сентября прямая трансляция

09 Сентября 2024 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Нидерланды U21
Грузия U21

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды U21 - Грузия U21, которое состоится 09 Сентября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды U21
Грузия U21
Главные тренеры
Нидерланды Майкл Рейзигер
Грузия Рамаз Сванадзе
История личных встреч
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U210 : 3Нидерланды U21
05.09.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Нидерланды U215 : 0
25.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 3Нидерланды U21
20.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 2 : 4Нидерланды U21
16.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Нидерланды U211 : 0
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 5Нидерланды U21
05.09.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U213 : 0
26.03.2024 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 2Грузия U21
16.11.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C 0 : 1Грузия U21
17.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U210 : 0
12.10.2023 U21 ЧЕ-2025 - квалификация Группа C Грузия U210 : 3Нидерланды U21
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Италия U21818
2
Плей-офф
Ирландия U21716
3 Норвегия U21715
4 Латвия U2177
5 Турция U2177
6 Сан-Марино U2180
Группа B
КомандаИО
1 Испания U21719
2
Плей-офф
Шотландия U21713
3 Бельгия U21713
4 Венгрия U21710
5 Казахстан U2176
6 Мальта U2170
Группа C
КомандаИО
1 Нидерланды U21824
2
Плей-офф
Грузия U21716
3 Швеция U21713
4 Молдавия U2186
5 Северная Македония U2176
6 Гибралтар U2193
Группа D
КомандаИО
1 Германия U21719
2
Плей-офф
Польша U21715
3 Болгария U21712
4 Косово U2179
5 Израиль U2173
6 Эстония U2171
Группа E
КомандаИО
1 Румыния U21716
2
Плей-офф
Швейцария U21714
3 Финляндия U21713
4 Албания U21913
5 Черногория U2177
6 Армения U2192
Группа F
КомандаИО
1 Украина U21721
2
Плей-офф
Англия U21819
3 Сербия U21810
4 Люксембург U2197
5 Северная Ирландия U2177
6 Азербайджан U2173
Группа G
КомандаИО
1 Португалия U21718
2
Плей-офф
Хорватия U21716
3 Греция U21814
4 Фарерские острова U2177
5 Беларусь U2196
6 Андорра U2183
Группа H
КомандаИО
1 Словения U21613
2
Плей-офф
Австрия U21611
3 Франция U21510
4 Босния и Герцеговина U2163
5 Кипр U2152
Группа I
КомандаИО
1 Дания U21611
2
Плей-офф
Уэльс U21611
3 Исландия U2159
4 Чехия U2158
5 Литва U2160

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