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Нидерланды - Германия 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
10 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Нидерланды
Германия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Германия, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. Группа 3. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Германия
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
ГерманияЮлиан Нагельсман
История личных встреч
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиГермания2 : 1Нидерланды
29.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 1Германия
06.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 5-й турГермания2 : 4Нидерланды
24.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа C. 2-й турНидерланды2 : 3Германия
19.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 6-й турГермания2 : 2Нидерланды
13.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 3-й турНидерланды3 : 0Германия
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Нидерланды0 : 0Германия
13.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раундГруппа B. 2-й турНидерланды1 : 2Германия
15.11.2011Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2011Германия3 : 0Нидерланды
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турНидерланды5 : 2
10.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/2 финалаНидерланды1 : 2
06.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финалаНидерланды2 : 1
02.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финала0 : 3Нидерланды
25.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа D. 3-й турНидерланды2 : 3
07.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 1-й турГермания5 : 0
05.07.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/4 финала2 : 1 ДВГермания
29.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раунд1/8 финалаГермания2 : 0
23.06.2024ЧЕ-2024 — финальный раундГруппа A. 3-й тур1 : 1Германия
19.06.2024ЧЕ-2024 - финальный раундГруппа A. 2-й турГермания2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Нидерланды — Германия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Хорватия23
3
Стыковая зона
Польша23
4
Зона вылета
Шотландия20
Лига А. Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Италия13
2
1/4 финала
Бельгия13
3
Стыковая зона
Израиль10
4
Зона вылета
Франция10
Лига А. Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Германия13
2
1/4 финала
Нидерланды13
3
Стыковая зона
Босния и Герцеговина10
4
Зона вылета
Венгрия10
Лига А. Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Дания26
2
1/4 финала
Испания24
3
Стыковая зона
Сербия21
4
Зона вылета
Швейцария20
Лига В. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Грузия13
2 Албания13
3 Украина10
4
Зона вылета
Чехия10
Лига В. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Греция13
2 Англия13
3 Ирландия10
4
Зона вылета
Финляндия10
Лига В. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия11
2 Словения11
3 Казахстан11
4
Зона вылета
Норвегия11
Лига В. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия13
2 Уэльс11
3 Турция11
4
Зона вылета
Черногория10
Лига С. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2 Словакия26
3 Азербайджан20
4
Зона вылета
Эстония20
Лига С. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Румыния13
2 Косово23
3 Кипр23
4
Зона вылета
Литва10
Лига С. Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Беларусь24
2 Болгария24
3 Северная Ирландия23
4
Зона вылета
Люксембург20
Лига С. Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Армения13
2 Северная Македония11
3 Фарерские острова11
4
Зона вылета
Латвия10
Лига D. Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Сан-Марино13
2 Лихтенштейн21
3 Гибралтар11
Лига D. Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Молдавия13
2 Андорра00
3 Мальта10

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