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Чили - Боливия 11 Сентября прямая трансляция

11 Сентября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
Чили
Боливия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Боливия, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чили
Боливия
Главные тренеры
АргентинаРикардо Гарека
БоливияОскар Вильегас
История личных встреч
21.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиБоливия0 : 0Чили
01.02.2022ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 16-й турБоливия2 : 3Чили
19.06.2021Кубок АмерикиГруппа А. 2-й турЧили1 : 0Боливия
09.06.2021ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 8-й турЧили1 : 1Боливия
27.03.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Чили2 : 1Боливия
05.09.2017ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 16-й турБоливия1 : 0Чили
07.09.2016ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 8-й турЧили3 : 0 ТБоливия
11.06.2016Кубок Америки - 2016Группа DЧили2 : 1Боливия
20.06.2015Кубок АмерикиГруппа AЧили5 : 0Боливия
15.10.2014Товарищеские матчи (сборные)Октябрь 2014Чили2 : 2Боливия
06.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й тур3 : 0Чили
30.06.2024Кубок Америки — 2024Группа A. 3-й тур0 : 0Чили
26.06.2024Кубок Америки — 2024Группа A. 2-й турЧили0 : 1
22.06.2024Кубок Америки — 2024Группа A. 1-й тур0 : 0Чили
12.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЧили3 : 0
05.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й турБоливия4 : 0
02.07.2024Кубок Америки — 2024Группа C. 3-й турБоливия1 : 3
28.06.2024Кубок Америки — 2024Группа C. 2-й тур5 : 0Боливия
24.06.2024Кубок Америки — 2024Группа C. 1-й тур2 : 0Боливия
16.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи3 : 0Боливия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина718
2 Уругвай714
3 Колумбия713
4 Бразилия710
5 Венесуэла79
6 Эквадор78
7 Парагвай76
8 Боливия76
9 Чили75
10 Перу73

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