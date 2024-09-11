Чили - Боливия 11 Сентября прямая трансляция
11 Сентября 2024 года в 00:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чили - Боливия, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чили
Боливия
Главные тренеры
|Рикардо Гарека
|Оскар Вильегас
История личных встреч
|21.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|01.02.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|2 : 3
|19.06.2021
|Кубок Америки
|Группа А. 2-й тур
|1 : 0
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 1
|27.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|3 : 0 Т
|11.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа D
|2 : 1
|20.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|5 : 0
|15.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 2
|06.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|3 : 0
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|7
|18
|2
|Уругвай
|7
|14
|3
|Колумбия
|7
|13
|4
|Бразилия
|7
|10
|5
|Венесуэла
|7
|9
|6
|Эквадор
|7
|8
|7
|Парагвай
|7
|6
|8
|Боливия
|7
|6
|9
|Чили
|7
|5
|10
|Перу
|7
|3