Венесуэла - Уругвай 11 Сентября прямая трансляция
11 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Уругвай, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Уругвай
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|02.02.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|4 : 1
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|06.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 17-й тур
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|3 : 0
|10.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа C
|0 : 1
|12.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 14-й тур
|0 : 1
|02.06.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 5-й тур
|1 : 1
|11.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 14-й тур
|2 : 2
|14.06.2008
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 5-й тур
|1 : 1
|05.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|4 : 0
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|02.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|За 3-е место
|2 : 2 3 : 4
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|7
|18
|2
|Уругвай
|7
|14
|3
|Колумбия
|7
|13
|4
|Бразилия
|7
|10
|5
|Венесуэла
|7
|9
|6
|Эквадор
|7
|8
|7
|Парагвай
|7
|6
|8
|Боливия
|7
|6
|9
|Чили
|7
|5
|10
|Перу
|7
|3