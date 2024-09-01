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Венесуэла - Уругвай 11 Сентября прямая трансляция

11 Сентября 2024 года в 01:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
Венесуэла
Уругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Уругвай, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венесуэла
Уругвай
Главные тренеры
АргентинаФернандо Батиста
АргентинаМарсело Бьельса
История личных встреч
02.02.2022ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 16-й турУругвай4 : 1Венесуэла
09.06.2021ЧМ-2022 - Южная АмерикаЮжная Америка. 8-й турВенесуэла0 : 0Уругвай
06.10.2017ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 17-й турВенесуэла0 : 0Уругвай
07.10.2016ЧМ-2018 - Южная АмерикаЮжная Америка. 9-й турУругвай3 : 0Венесуэла
10.06.2016Кубок Америки - 2016Группа CУругвай0 : 1Венесуэла
12.06.2013ЧМ-2014 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 14-й турВенесуэла0 : 1Уругвай
02.06.2012ЧМ-2014 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 5-й турУругвай1 : 1Венесуэла
11.06.2009ЧМ-2010 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 14-й турВенесуэла2 : 2Уругвай
14.06.2008ЧМ-2010 - Южная АмерикаКОНМЕБОЛ. 5-й турУругвай1 : 1Венесуэла
05.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й тур4 : 0Венесуэла
06.07.2024Кубок Америки — 20241/4 финалаВенесуэла1 : 1 3 : 4
01.07.2024Кубок Америки — 2024Группа B. 3-й тур0 : 3Венесуэла
27.06.2024Кубок Америки — 2024Группа B. 2-й турВенесуэла1 : 0
23.06.2024Кубок Америки — 2024Группа B. 1-й тур1 : 2Венесуэла
07.09.2024ЧМ-2026 — Южная АмерикаЮжная Америка. 7-й турУругвай0 : 0
02.09.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиУругвай1 : 1
14.07.2024Кубок Америки — 2024За 3-е место2 : 2 3 : 4Уругвай
11.07.2024Кубок Америки — 20241/2 финалаУругвай0 : 1
07.07.2024Кубок Америки — 20241/4 финалаУругвай0 : 0 4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина718
2 Уругвай714
3 Колумбия713
4 Бразилия710
5 Венесуэла79
6 Эквадор78
7 Парагвай76
8 Боливия76
9 Чили75
10 Перу73

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