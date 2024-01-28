01:44 ()
Свернуть список

Индонезия - Австралия 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 15:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур
Индонезия
Австралия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Индонезия - Австралия, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индонезия
Австралия
Главные тренеры
Южная КореяСин Тхэ Ён
АвстралияГрэм Арнольд
История личных встреч
28.01.2024Кубок Азии1/8 финалаАвстралия4 : 0Индонезия
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й тур1 : 1Индонезия
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа F. 6-й турИндонезия2 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа F. 5-й турИндонезия0 : 2
02.06.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИндонезия0 : 0
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа F. 4-й тур0 : 3Индонезия
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 3. 1-й турАвстралия0 : 1
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 6-й турАвстралия5 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 5-й тур0 : 2Австралия
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 4-й тур0 : 5Австралия
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 3-й турАвстралия2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 ОАЭ13
2 Иран13
3
Плей-офф
Узбекистан13
4
Плей-офф
КНДР10
5 Киргизия10
6 Катар10
Группа 2
КомандаИО
1 Ирак13
2 Кувейт11
3
Плей-офф
Иордания11
4
Плей-офф
Южная Корея11
5 Палестина11
6 Оман10
Группа 3
КомандаИО
1 Япония13
2 Бахрейн13
3
Плей-офф
Индонезия11
4
Плей-офф
Саудовская Аравия11
5 Австралия10
6 Китай10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close