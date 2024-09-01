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Палестина - Иордания 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 2-й тур
Палестина
Иордания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палестина - Иордания, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палестина
Иордания
Главные тренеры
ТунисМакрам Дадоуб
МароккоДжамал Селлами
История личных встреч
15.01.2019Кубок АзииГруппа B. 3-й турПалестина0 : 0Иордания
16.01.2015Кубок АзииГруппа D. 2-й турПалестина1 : 5Иордания
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 1-й тур0 : 0Палестина
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 6-й тур5 : 0Палестина
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 5-й турПалестина0 : 0
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 4-й тур0 : 1Палестина
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа I. 3-й турПалестина5 : 0
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 2. 1-й турИордания1 : 1
29.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИордания2 : 1
27.08.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиИордания0 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 6-й тур1 : 2Иордания
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа G. 5-й турИордания3 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 ОАЭ13
2 Иран13
3
Плей-офф
Узбекистан13
4
Плей-офф
КНДР10
5 Киргизия10
6 Катар10
Группа 2
КомандаИО
1 Ирак13
2 Кувейт11
3
Плей-офф
Иордания11
4
Плей-офф
Южная Корея11
5 Палестина11
6 Оман10
Группа 3
КомандаИО
1 Япония13
2 Бахрейн13
3
Плей-офф
Индонезия11
4
Плей-офф
Саудовская Аравия11
5 Австралия10
6 Китай10

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