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Киргизия - Узбекистан 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 2-й тур
Киргизия
Узбекистан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Киргизия - Узбекистан, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Киргизия
Узбекистан
Главные тренеры
СловакияШтефан Таркович
СловенияСречко Катанец
История личных встреч
25.12.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКиргизия1 : 4Узбекистан
25.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 3Узбекистан3 : 1Киргизия
09.11.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Узбекистан3 : 1Киргизия
25.08.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 3Узбекистан5 : 0Киргизия
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й тур1 : 0Киргизия
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа D. 6-й тур1 : 1Киргизия
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа D. 5-й турКиргизия1 : 1
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа D. 4-й турКиргизия5 : 1
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа D. 3-й тур0 : 2Киргизия
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турУзбекистан1 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 6-й тур0 : 0Узбекистан
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 5-й турУзбекистан3 : 1
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 4-й турУзбекистан3 : 0
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 3-й тур0 : 2Узбекистан
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 ОАЭ13
2 Иран13
3
Плей-офф
Узбекистан13
4
Плей-офф
КНДР10
5 Киргизия10
6 Катар10
Группа 2
КомандаИО
1 Ирак13
2 Кувейт11
3
Плей-офф
Иордания11
4
Плей-офф
Южная Корея11
5 Палестина11
6 Оман10
Группа 3
КомандаИО
1 Япония13
2 Бахрейн13
3
Плей-офф
Индонезия11
4
Плей-офф
Саудовская Аравия11
5 Австралия10
6 Китай10

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