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ОАЭ - Иран 10 Сентября прямая трансляция

10 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 2-й тур
ОАЭ
Иран

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - Иран, которое состоится 10 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ОАЭ
Иран
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Бенту
ИранАмир Галенои
История личных встреч
23.01.2024Кубок АзииГруппа C. 3-й турИран2 : 1ОАЭ
01.02.2022ЧМ-2022 - АзияГруппа A. 8-й турИран1 : 0ОАЭ
07.10.2021ЧМ-2022 - АзияГруппа A. 3-й турОАЭ0 : 1Иран
19.01.2015Кубок АзииГруппа C. 3-й турИран1 : 0ОАЭ
19.01.2011Кубок АзииГруппа D. 3-й турОАЭ0 : 3Иран
10.06.2009ЧМ-2010 - АзияГруппа 2. 9-й турИран1 : 0ОАЭ
19.11.2008ЧМ-2010 - АзияГруппа 2. 4-й турОАЭ1 : 1Иран
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й тур1 : 3ОАЭ
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 6-й турОАЭ1 : 1
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 5-й тур0 : 4ОАЭ
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 4-й тур0 : 3ОАЭ
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа H. 3-й турОАЭ2 : 1
05.09.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа 1. 1-й турИран1 : 0
11.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 6-й турИран0 : 0
06.06.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 5-й тур2 : 4Иран
26.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 4-й тур0 : 1Иран
21.03.2024ЧМ-2026 — АзияГруппа E. 3-й турИран5 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 ОАЭ13
2 Иран13
3
Плей-офф
Узбекистан13
4
Плей-офф
КНДР10
5 Киргизия10
6 Катар10
Группа 2
КомандаИО
1 Ирак13
2 Кувейт11
3
Плей-офф
Иордания11
4
Плей-офф
Южная Корея11
5 Палестина11
6 Оман10
Группа 3
КомандаИО
1 Япония13
2 Бахрейн13
3
Плей-офф
Индонезия11
4
Плей-офф
Саудовская Аравия11
5 Австралия10
6 Китай10

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