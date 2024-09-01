Парагвай - Бразилия 11 Сентября прямая трансляция
11 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
2-й тайм, 63'
1 : 0
- 20'1:0Диего Гомес
- 245'Дамьян Бобадилья45'Диего Гомес
0'
45'
90'
- 45+5'Лукас Пакета
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Бразилия, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парагвай
Бразилия
|12
|вр
|Роберто Фернандес
|4
|зщ
|Juan Caceres
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|3
|зщ
|Омар Альдерете
39'
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|23
|пз
|Матиас Вильясанти
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
|8
|пз
|Диего Гомес
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|21
|нп
|Исидро Питта
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
39'
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Маркиньос
|14
|зщ
|Габриэл Магальянс
|16
|зщ
|Гильерме Арана
|5
|пз
|Бруно Гимарайнс
46'
|18
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Лукас Пакета
|10
|пз
|Родриго
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Эндрик
46'
|20
|нп
|Луис Энрике
46'
|21
|нп
|Жоао Педро
46'
Запасные
|1
|вр
|Карлос Коронел
|22
|вр
|Хуан Эспинола
|20
|зщ
|Блас Риверос
|13
|зщ
|Mateo Gamarra
|17
|пз
|Каку
|14
|пз
|Уго Куэнка
|15
|пз
|Alvaro Campuzano
|7
|нп
|Адам Барейро
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|11
|нп
|Рамон Соса
|18
|нп
|Алекс Арче
|23
|вр
|Эдерсон
|12
|вр
|Бенто
|6
|зщ
|Венделл
|17
|зщ
|Лукас Бералдо
|3
|зщ
|Фабрисио Бруно
|11
|пз
|Лукас Моура
|13
|пз
|William
|15
|пз
|Жоао Гомес
|19
|пз
|Жерсон
|22
|нп
|Эстеван
Главные тренеры
|Гильермо Баррос Скелотто
|Густаво Альфаро
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|02.02.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|4 : 0
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 2
|28.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|29.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 14-й тур
|3 : 0
|30.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|2 : 2
|28.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|17.07.2011
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 0 : 2
|09.07.2011
|Кубок Америки
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|11.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 14-й тур
|2 : 1
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|2 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|07.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|8
|18
|2
|Колумбия
|8
|16
|3
|Уругвай
|8
|15
|4
|Эквадор
|8
|11
|5
|Бразилия
|7
|10
|6
|Венесуэла
|8
|10
|7
|Боливия
|8
|9
|8
|Парагвай
|7
|6
|9
|Чили
|8
|5
|10
|Перу
|8
|3