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Парагвай - Бразилия 11 Сентября прямая трансляция

11 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур
Парагвай
2-й тайм, 63'
1 : 0
Бразилия

  • 20'
    1:0
    Диего Гомес
  • 2
    45'
    Дамьян Бобадилья
    45'
    Диего Гомес
0'
45'
90'
  • 45+5'
    Лукас Пакета
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парагвай - Бразилия, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парагвай
Бразилия
12ПарагвайврРоберто Фернандес
4АргентиназщJuan Caceres
5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
3ПарагвайзщОмар Альдерете
39'
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
23ПарагвайпзМатиас Вильясанти
16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
8ПарагвайпзДиего Гомес
19ПарагвайнпХулио Энсисо
10ПарагвайнпМигель Альмирон
21ПарагвайнпИсидро Питта
2ПарагвайзщГуставо Веласкес
39'
1БразилияврАлисон Бекер
2Бразилиязщ Данило
4Бразилиязщ Маркиньос
14БразилиязщГабриэл Магальянс
16БразилиязщГильерме Арана
5БразилияпзБруно Гимарайнс
46'
18Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЛукас Пакета
10Бразилияпз Родриго
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
9Бразилиянп Эндрик
46'
20БразилиянпЛуис Энрике
46'
21БразилиянпЖоао Педро
46'
Запасные
1ПарагвайврКарлос Коронел
22ПарагвайврХуан Эспинола
20ПарагвайзщБлас Риверос
13ПарагвайзщMateo Gamarra
17Парагвайпз Каку
14ПарагвайпзУго Куэнка
15ПарагвайпзAlvaro Campuzano
7ПарагвайнпАдам Барейро
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
11ПарагвайнпРамон Соса
18ПарагвайнпАлекс Арче
23Бразилиявр Эдерсон
12Бразилиявр Бенто
6Бразилиязщ Венделл
17БразилиязщЛукас Бералдо
3БразилиязщФабрисио Бруно
11Бразилияпз Лукас Моура
13Бразилияпз William
15БразилияпзЖоао Гомес
19Бразилияпз Жерсон
22Бразилиянп Эстеван
Главные тренеры
АргентинаГильермо Баррос Скелотто
АргентинаГуставо Альфаро
БразилияДоривал Жуниор
История личных встреч
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Парагвай1 : 4Бразилия
02.02.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Бразилия4 : 0Парагвай
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Парагвай0 : 2Бразилия
28.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия0 : 0 4 : 3Парагвай
29.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Бразилия3 : 0Парагвай
30.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Парагвай2 : 2Бразилия
28.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия1 : 1 3 : 4Парагвай
17.07.2011 Кубок Америки 1/4 финала Бразилия0 : 0 0 : 2Парагвай
09.07.2011 Кубок Америки Группа B. 2-й тур Бразилия2 : 2Парагвай
11.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 14-й тур Бразилия2 : 1Парагвай
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур 0 : 0Парагвай
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 2 : 1Парагвай
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Парагвай1 : 4Бразилия
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур 2 : 1Парагвай
17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Парагвай
07.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Бразилия1 : 0
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 0 : 0 4 : 2Бразилия
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур Бразилия1 : 1
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Парагвай1 : 4Бразилия
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Бразилия0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина818
2 Колумбия816
3 Уругвай815
4 Эквадор811
5 Бразилия710
6 Венесуэла810
7 Боливия89
8 Парагвай76
9 Чили85
10 Перу83

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