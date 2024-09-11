Звёзды Спартака-1 - Звёзды Спартака-2 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Матч звёзд Спартака, Матч звёзд Спартака
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Звёзды Спартака-1 - Звёзды Спартака-2, которое состоится 11 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Матч звёзд Спартака, Матч звёзд Спартака, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Звёзды Спартака-1
Звёзды Спартака-2
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Этот матч станет самым посещаемым на стадионе «Спартака» в 2024 году.Клуб продал 25 тысяч билетов Матч звёзд «Спартака» станет самым посещаемым на «Лукойл Арене» в 2024 году 0'В игре примут участие самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев, сегодняшний главный тренер Деян Станкович, многократные чемпионы страны в составе красно-белых Дмитрий Аленичев и Егор Титов, одни из лучших спартаковских бомбардиров Роман Павлюченко и Веллитон, обладатель золотой медали РПЛ в 2017-м Сальваторе Боккетти, действующие игроки команды, звёздные болельщики клуба и многие другие российские и зарубежные экс-футболисты.Матч звёзд с участием многочисленных спартаковцев прошлого и настоящего Звёзды «Спартака» сыграют в честь 10-летия стадиона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча звёзд «Спартака». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.