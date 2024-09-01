Рубин - Крылья Советов 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
13 Сентября 2024 года в 20:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Крылья Советов, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|05.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|04.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|14.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|05.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|29.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|0 : 2
|23.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|3 : 0
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|5 : 0
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|7
|17
|2
|Краснодар
|7
|15
|3
|Локомотив М
|7
|15
|4
|Спартак М
|7
|14
|5
|ЦСКА
|7
|13
|6
|Динамо М
|7
|13
|7
|Ростов
|7
|11
|8
|Рубин
|7
|10
|9
|Динамо Мх
|7
|8
|10
|Крылья Советов
|7
|6
|11
|Пари Нижний Новгород
|7
|6
|12
|Оренбург
|7
|6
| 13
Стыковая зона
|Химки
|7
|6
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|7
|4