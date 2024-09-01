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Рубин - Крылья Советов 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
13 Сентября 2024 года в 20:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
РубинКрылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Крылья Советов, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 20:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
05.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Рубин1 : 0Крылья Советов
04.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Рубин2 : 2Крылья Советов
14.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Крылья Советов2 : 0Рубин
05.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов1 : 1Рубин
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин0 : 1Крылья Советов
28.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Крылья Советов
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Крылья Советов
14.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин5 : 0Крылья Советов
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Рубин
29.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 1 : 3Рубин
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 0 : 2Рубин
23.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 0
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин3 : 0
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов0 : 1
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 5 : 0Крылья Советов
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 5 : 1Крылья Советов
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов3 : 1
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Крылья Советов4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит717
2 Краснодар715
3 Локомотив М715
4 Спартак М714
5 ЦСКА713
6 Динамо М713
7 Ростов711
8 Рубин710
9 Динамо Мх78
10 Крылья Советов76
11 Пари Нижний Новгород76
12 Оренбург76
13
Стыковая зона
Химки76
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Ахмат75
16
Зона вылета
Факел74

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