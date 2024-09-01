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Бетис - Леганес 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
13 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Бетис
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Леганес, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Леганес
Леганес
1 Португалия вр Руй Силва
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
3 Испания зщ Диего Льоренте
6 Бразилия зщ Натан
15 Франция зщ Ромен Перро
21 Испания пз Марк Рока
14 Португалия пз Вильям Карвалью
18 Испания пз Пабло Форнальс
24 Испания нп Айтор Руибаль
10 Марокко нп Эз Абде
9 Аргентина нп Чими Авила
1 Испания вр Хуан Сориано
12 Франция зщ Валентин Розье
3 Испания зщ Хорхе Саэнс
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
15 Испания зщ Энрик Франкеса
14 Сербия пз Дарко Брашанац
17 Камерун пз Иван Неу
7 Испания пз Оскар Родригес
11 Испания нп Хуан Крус
9 Испания нп Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Борха Саэс Хименес
История личных встреч
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Леганес0 : 0Бетис
31.08.2019 Испания - Примера 3-й тур Бетис2 : 1Леганес
10.02.2019 Испания - Примера 23-й тур Леганес3 : 0Бетис
30.09.2018 Испания - Примера 7-й тур Бетис1 : 0Леганес
19.05.2018 Испания - Примера 38-й тур Леганес3 : 2Бетис
15.01.2018 Испания - Примера 19-й тур Бетис3 : 2Леганес
08.05.2017 Испания - Примера 36-й тур Леганес4 : 0Бетис
08.01.2017 Испания - Примера 17-й тур Бетис2 : 0Леганес
21.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Бетис1 : 3Леганес
19.10.2014 Испания - Сегунда Сегунда. 9-й тур Леганес1 : 0Бетис
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Бетис
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бетис3 : 0
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур 0 : 0Бетис
22.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Бетис
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Бетис1 : 1
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Леганес0 : 1
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 0 : 0Леганес
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Леганес2 : 1
17.08.2024 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Леганес
02.06.2024 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Леганес2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Атлетико М48
3
Лига чемпионов
Вильярреал48
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Алавес47
7 Осасуна47
8 Сельта46
9 Мальорка45
10 Леганес45
11 Вальядолид44
12 Райо Вальекано44
13 Реал Сосьедад44
14 Эспаньол44
15 Атлетик Б44
16 Хетафе33
17 Лас-Пальмас42
18
Зона вылета
Севилья42
19
Зона вылета
Бетис32
20
Зона вылета
Валенсия41

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