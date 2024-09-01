Бетис - Леганес 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 60721
13 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Леганес, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Леганес
Леганес
|1
|вр
|Руй Силва
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Марк Рока
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Эз Абде
|9
|нп
|Чими Авила
|1
|вр
|Хуан Сориано
|12
|зщ
|Валентин Розье
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|15
|зщ
|Энрик Франкеса
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|17
|пз
|Иван Неу
|7
|пз
|Оскар Родригес
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 2
|15.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 2
|08.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|4 : 0
|08.01.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 3
|19.10.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 9-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Алавес
|4
|7
|7
|Осасуна
|4
|7
|8
|Сельта
|4
|6
|9
|Мальорка
|4
|5
|10
|Леганес
|4
|5
|11
|Вальядолид
|4
|4
|12
|Райо Вальекано
|4
|4
|13
|Реал Сосьедад
|4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Хетафе
|3
|3
|17
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Севилья
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Бетис
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1