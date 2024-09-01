Сент-Этьен - Лилль 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
13 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Лилль, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лилль
Лилль
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|17
|зщ
|Пьер Корню
|10
|пз
|Флорьян Тардье
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|37
|пз
|Матис Амугу
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|18
|нп
|Матьё Кафаро
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Анхель Гомес
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|23
|нп
|Эдон Жегрова
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Бруно Женезио
История личных встреч
|11.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 0
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 0
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|06.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|5 : 0
|17.11.2017
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|13.01.2017
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|30.05.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|2 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|20.08.2024
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Монако
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|3
|6
|7
|Гавр
|3
|6
|8
|Ницца
|3
|4
|9
|Страсбург
|3
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Осер
|3
|3
|14
|Лион
|3
|3
|15
|Тулуза
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0