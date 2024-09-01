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Сент-Этьен - Лилль 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
13 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Сент-Этьен
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Лилль, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Лилль
Лилль
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
17 Франция зщ Пьер Корню
10 Франция пз Флорьян Тардье
29 Франция пз Эмен Муэффек
37 Франция пз Матис Амугу
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
18 Франция нп Матьё Кафаро
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Алжир зщ Айсса Манди
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
21 Франция пз Бенжамен Андре
8 Англия пз Анхель Гомес
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
23 Косово нп Эдон Жегрова
9 Канада нп Джонатан Дэвид
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
11.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль0 : 0Сент-Этьен
21.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Сент-Этьен1 : 1Лилль
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль0 : 0Сент-Этьен
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Сент-Этьен1 : 1Лилль
28.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль3 : 0Сент-Этьен
10.03.2019 Франция - Лига 1 28-й тур Сент-Этьен0 : 1Лилль
06.10.2018 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль3 : 1Сент-Этьен
19.05.2018 Франция - Лига 1 38-й тур Сент-Этьен5 : 0Лилль
17.11.2017 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль3 : 1Сент-Этьен
13.01.2017 Франция - Лига 1 20-й тур Лилль1 : 1Сент-Этьен
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 4 : 0Сент-Этьен
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Сент-Этьен0 : 2
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Сент-Этьен
02.06.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 2-й матч 2 : 2 ДВСент-Этьен
30.05.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 1-й матч Сент-Этьен2 : 1
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Лилль1 : 3
28.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 1Лилль
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Лилль2 : 0
20.08.2024 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Лилль2 : 0
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 2Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Марсель37
3
Лига чемпионов
Нант37
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс37
5
Лига Европы
Монако37
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль36
7 Гавр36
8 Ницца34
9 Страсбург34
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Осер33
14 Лион33
15 Тулуза32
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже30
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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