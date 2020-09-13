Слуцк - Шахтёр С 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
13 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Шахтёр С, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|29.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|06.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 4
|02.10.2020
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 4
|31.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|17.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 0
|23.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 3
|11.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|16.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|02.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|19
|39
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
|4
|Динамо-Брест
|20
|35
|5
|Арсенал
|20
|31
|6
|Витебск
|20
|29
|7
|Слуцк
|20
|29
|8
|Гомель
|19
|28
|9
|Славия-Мозырь
|20
|27
|10
|Ислочь
|20
|25
|11
|БАТЭ
|20
|21
|12
|Сморгонь
|19
|20
|13
|Нафтан
|18
|16
|14
|Минск
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|9
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|20
|-1