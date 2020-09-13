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Слуцк - Шахтёр С 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
13 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Слуцк
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Шахтёр С, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 2Слуцк
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк3 : 2Шахтёр С
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0Слуцк
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк0 : 1Шахтёр С
29.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С2 : 1Слуцк
06.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Шахтёр С1 : 1Слуцк
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Слуцк1 : 4Шахтёр С
02.10.2020 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 4Шахтёр С
31.07.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк0 : 2Шахтёр С
17.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Шахтёр С1 : 2Слуцк
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 0Слуцк
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 0
17.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 3Слуцк
11.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Слуцк1 : 0
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Слуцк
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Шахтёр С0 : 3
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 0 : 1Шахтёр С
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 3 : 0Шахтёр С
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С0 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1943
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1939
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
4 Динамо-Брест2035
5 Арсенал2031
6 Витебск2029
7 Слуцк2029
8 Гомель1928
9 Славия-Мозырь2027
10 Ислочь2025
11 БАТЭ2021
12 Сморгонь1920
13 Нафтан1816
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М209
16
Зона вылета
Шахтёр С20-1

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