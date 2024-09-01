Карлсруэ - Шальке-04 13 Сентября прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
13 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Шальке-04, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Шальке-04
Гельзенкирхен
История личных встреч
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|26.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|28.10.2008
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|29.03.2008
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|06.10.2007
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 2
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|4
|10
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|4
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Гройтер Фюрт
|4
|8
|4
|Магдебург
|4
|8
|5
|Падерборн 07
|4
|8
|6
|Кёльн
|4
|7
|7
|Гамбург
|4
|7
|8
|Герта
|4
|7
|9
|Ганновер-96
|4
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|4
|7
|11
|Эльверсберг
|4
|5
|12
|Шальке-04
|4
|4
|13
|Нюрнберг
|4
|4
|14
|Ян
|4
|3
|15
|Ульм 1846
|4
|1
| 16
Стыковая зона
|Пройссен Мюнстер
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|4
|0