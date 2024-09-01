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Карлсруэ - Шальке-04 13 Сентября прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
13 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Карлсруэ
Шальке-04

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Шальке-04, которое состоится 13 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Шальке-04
Гельзенкирхен
История личных встреч
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Шальке-040 : 0Карлсруэ
22.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0Шальке-04
26.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 1Шальке-04
17.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 2Карлсруэ
11.04.2009 Германия - Бундеслига 27-й тур Шальке-042 : 0Карлсруэ
28.10.2008 Германия - Бундеслига 10-й тур Карлсруэ0 : 3Шальке-04
29.03.2008 Германия - Бундеслига 26-й тур Карлсруэ0 : 0Шальке-04
06.10.2007 Германия - Бундеслига 9-й тур Шальке-040 : 2Карлсруэ
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Карлсруэ
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Карлсруэ3 : 2
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 5Карлсруэ
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Карлсруэ
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Шальке-041 : 3
25.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 2Шальке-04
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 2Шальке-04
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 3 : 1Шальке-04
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-045 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна410
2
Повышение
Карлсруэ410
3
Плей-офф за повышение
Гройтер Фюрт48
4 Магдебург48
5 Падерборн 0748
6 Кёльн47
7 Гамбург47
8 Герта47
9 Ганновер-9647
10 Кайзерслаутерн47
11 Эльверсберг45
12 Шальке-0444
13 Нюрнберг44
14 Ян43
15 Ульм 184641
16
Стыковая зона
Пройссен Мюнстер41
17
Зона вылета
Дармштадт 9841
18
Зона вылета
Айнтрахт Б40

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