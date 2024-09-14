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Сочи - Ротор 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
14 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
СочиРотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ротор, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
07.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Сочи2 : 1Ротор
22.08.2020 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Ротор1 : 2Сочи
14.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Сочи4 : 2Ротор
04.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Ротор1 : 1Сочи
08.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Ротор0 : 0Сочи
26.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Сочи0 : 3Ротор
05.05.2014 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Ротор3 : 1Сочи
13.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Сочи0 : 0Ротор
20.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Сочи0 : 3Ротор
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Ротор2 : 0Сочи
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи3 : 0
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Сочи
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Сочи3 : 0
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 0Сочи
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 3 : 4Сочи
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Ротор
02.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Ротор0 : 0
26.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 2 : 2Ротор
16.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Ротор2 : 0
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи914
6 Родина914
7 Чайка913
8 Ротор913
9 Енисей912
10 Нефтехимик912
11 Черноморец911
12 Сокол911
13 Шинник99
14 Алания99
15 КАМАЗ98
16
Зона вылета
СКА-Хабаровск98
17
Зона вылета
Уфа96
18
Зона вылета
Тюмень95

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