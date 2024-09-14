Сочи - Ротор 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
14 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Ротор, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|07.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|2 : 1
|22.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 2
|14.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|4 : 2
|04.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 1
|08.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|0 : 0
|26.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 3
|05.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|3 : 1
|13.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 0
|20.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 3
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 0
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 4
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|9
|19
| 2
Повышение
|Урал
|9
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|9
|17
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|9
|16
|5
|Сочи
|9
|14
|6
|Родина
|9
|14
|7
|Чайка
|9
|13
|8
|Ротор
|9
|13
|9
|Енисей
|9
|12
|10
|Нефтехимик
|9
|12
|11
|Черноморец
|9
|11
|12
|Сокол
|9
|11
|13
|Шинник
|9
|9
|14
|Алания
|9
|9
|15
|КАМАЗ
|9
|8
| 16
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Уфа
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|9
|5