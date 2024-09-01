Астон Вилла - Эвертон 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
14 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Ливерпуль
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Ламар Богард
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|4
|зщ
|Эзри Конса
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|18
|зщ
|Эшли Янг
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|7
|нп
|Дуайт Макнил
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Джек Харрисон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Шон Дайч
История личных встреч
|14.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|18.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|6
|Брентфорд
|3
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|6
|8
|Борнмут
|3
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|11
|Челси
|3
|4
|12
|Фулхэм
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0