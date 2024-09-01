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Астон Вилла - Эвертон 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
14 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Астон Вилла
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Эвертон, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Эвертон
Ливерпуль
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26НидерландызщЛамар Богард
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
4АнглиязщЭзри Конса
7ШотландияпзДжон Макгинн
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
1АнглияврДжордан Пикфорд
18АнглиязщЭшли Янг
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
19УкраиназщВиталий Миколенко
42АнглияпзТим Айрогбунам
27СенегалпзИдрисса Гейе
7АнглиянпДуайт Макнил
10СенегалнпИлиман Ндиайе
11АнглиянпДжек Харрисон
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
АнглияШон Дайч
История личных встреч
14.01.2024Англия - Премьер-лига21-й турЭвертон0 : 0Астон Вилла
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаАстон Вилла1 : 2Эвертон
20.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла4 : 0Эвертон
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турЭвертон0 : 2Астон Вилла
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турАстон Вилла2 : 1Эвертон
22.01.2022Англия - Премьер-лига23-й турЭвертон0 : 1Астон Вилла
18.09.2021Англия - Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 0Эвертон
13.05.2021Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла0 : 0Эвертон
01.05.2021Англия - Премьер-лига34-й турЭвертон1 : 2Астон Вилла
16.07.2020Англия - Премьер-лига36-й турЭвертон1 : 1Астон Вилла
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й тур1 : 2Астон Вилла
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турАстон Вилла0 : 2
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 2Астон Вилла
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Астон Вилла
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Астон Вилла
31.08.2024Англия — Премьер-лига3-й турЭвертон2 : 3
27.08.2024Англия — Кубок лиги2-й раундЭвертон3 : 0
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й тур4 : 0Эвертон
17.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 3
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Эвертон1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Ливерпуль39
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
4
Лига чемпионов
Арсенал37
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед37
6 Брентфорд36
7 Астон Вилла36
8 Борнмут35
9 Ноттингем Форест35
10 Тоттенхэм Хотспур34
11 Челси34
12 Фулхэм34
13 Вест Хэм Юнайтед33
14 Манчестер Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Кристал Пэлас31
17 Ипсвич Таун31
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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