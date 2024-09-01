Брайтон энд Хоув Альбион - Ипсвич Таун 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ипсвич Таун, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|2
|зщ
|Тарик Лэмпти
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|20
|пз
|Карлос Балеба
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|нп
|Янкуба Минте
|9
|нп
|Жоао Педро
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Ариянет Мурич
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|21
|зщ
|Чидози Огбене
|5
|пз
|Сэми Морси
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|23
|нп
|Сэмми Смодич
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Киран Маккенна
История личных встреч
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 0
|29.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|29.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 3
|21.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|3 : 2
|16.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|4 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|6
|Брентфорд
|3
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|6
|8
|Борнмут
|3
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|11
|Челси
|3
|4
|12
|Фулхэм
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0