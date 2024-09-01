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Брайтон энд Хоув Альбион - Ипсвич Таун 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Ипсвич Таун

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Ипсвич Таун, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
2 Гана зщ Тарик Лэмпти
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
20 Камерун пз Карлос Балеба
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Гамбия нп Янкуба Минте
9 Бразилия нп Жоао Педро
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Косово вр Ариянет Мурич
40 Англия зщ Аксель Туанзебе
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
21 Ирландия зщ Чидози Огбене
5 Египет пз Сэми Морси
8 Англия пз Калвин Филлипс
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
23 Ирландия нп Сэмми Смодич
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ипсвич Таун
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ипсвич Таун0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Ипсвич Таун
29.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ипсвич Таун2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
21.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Ипсвич Таун
16.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ипсвич Таун2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ипсвич Таун1 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 4 : 2Ипсвич Таун
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 4 : 1Ипсвич Таун
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ипсвич Таун0 : 2
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ипсвич Таун2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Ливерпуль39
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
4
Лига чемпионов
Арсенал37
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед37
6 Брентфорд36
7 Астон Вилла36
8 Борнмут35
9 Ноттингем Форест35
10 Тоттенхэм Хотспур34
11 Челси34
12 Фулхэм34
13 Вест Хэм Юнайтед33
14 Манчестер Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Кристал Пэлас31
17 Ипсвич Таун31
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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