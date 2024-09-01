Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|20
|пз
|Саша Лукич
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|18
|пз
|Андреас Перейра
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Марку Силва
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|10.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|5 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|22.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|6
|Брентфорд
|3
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|6
|8
|Борнмут
|3
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|11
|Челси
|3
|4
|12
|Фулхэм
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0