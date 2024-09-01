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Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
20 Сербия пз Саша Лукич
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
18 Бразилия пз Андреас Перейра
11 Испания нп Адама Траоре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Бразилия нп Родриго Мунис
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
19 Мексика пз Эдсон Альварес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
14.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Фулхэм
10.12.2023 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм5 : 0Вест Хэм Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Фулхэм0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Фулхэм
22.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2013 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Фулхэм
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Фулхэм
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 2Фулхэм
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Фулхэм2 : 1
16.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Фулхэм
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 4Фулхэм
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 3
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 0
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вест Хэм Юнайтед2 : 2 6 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Ливерпуль39
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
4
Лига чемпионов
Арсенал37
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед37
6 Брентфорд36
7 Астон Вилла36
8 Борнмут35
9 Ноттингем Форест35
10 Тоттенхэм Хотспур34
11 Челси34
12 Фулхэм34
13 Вест Хэм Юнайтед33
14 Манчестер Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Кристал Пэлас31
17 Ипсвич Таун31
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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