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Манчестер Сити - Брентфорд 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Манчестер Сити
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брентфорд, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брентфорд
Лондон
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
82 Англия зщ Рико Льюис
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
11 Бельгия нп Жереми Доку
10 Англия нп Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
30 Дания зщ Мадс Роэрслев
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
24 Дания нп Миккель Дамсгор
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Дания Томас Франк
История личных встреч
20.02.2024 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брентфорд
05.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брентфорд1 : 3Манчестер Сити
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд1 : 0Манчестер Сити
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Брентфорд
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Манчестер Сити2 : 0Брентфорд
29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд0 : 1Манчестер Сити
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 3Манчестер Сити
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити4 : 1
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Манчестер Сити
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Брентфорд3 : 1
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 1Брентфорд
25.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Брентфорд
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Брентфорд2 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити39
2
Лига чемпионов
Ливерпуль39
3
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион37
4
Лига чемпионов
Арсенал37
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед37
6 Брентфорд36
7 Астон Вилла36
8 Борнмут35
9 Ноттингем Форест35
10 Тоттенхэм Хотспур34
11 Челси34
12 Фулхэм34
13 Вест Хэм Юнайтед33
14 Манчестер Юнайтед33
15 Лестер Сити31
16 Кристал Пэлас31
17 Ипсвич Таун31
18
Зона вылета
Вулверхэмптон31
19
Зона вылета
Саутгемптон30
20
Зона вылета
Эвертон30

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