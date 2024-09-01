Манчестер Сити - Брентфорд 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брентфорд, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Брентфорд
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|11
|нп
|Жереми Доку
|10
|нп
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Марк Флеккен
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Томас Франк
История личных встреч
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|05.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 1
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|25.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|7
|6
|Брентфорд
|3
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|6
|8
|Борнмут
|3
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|4
|11
|Челси
|3
|4
|12
|Фулхэм
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|1
|17
|Ипсвич Таун
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Саутгемптон
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|3
|0