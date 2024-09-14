ПСЖ - Брест 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брест, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Брест
Брест
|80
|вр
|Арнау Тенас
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|8
|пз
|Фабиан Руис
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|28
|пз
|Жонас Мартен
|8
|пз
|Юго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|17
|нп
|Абдалла Сима
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Эрик Руа
История личных встреч
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 4
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 2
|06.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|16.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 5
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Брест». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Нант
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Монако
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|3
|6
|7
|Гавр
|3
|6
|8
|Ницца
|3
|4
|9
|Страсбург
|3
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Осер
|3
|3
|14
|Лион
|3
|3
|15
|Тулуза
|3
|2
| 16
Стыковая зона
|Монпелье
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Анже
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Сент-Этьен
|3
|0