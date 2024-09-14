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ПСЖ - Брест 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
14 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
ПСЖ
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брест, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Брест
Брест
80 Испания вр Арнау Тенас
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
8 Испания пз Фабиан Руис
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Франция нп Усман Дембеле
11 Испания нп Марко Асенсио
29 Франция нп Брэдли Баркола
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
25 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
23 Франция зщ Жордан Амави
45 Франция пз Махди Камара
28 Франция пз Жонас Мартен
8 Франция пз Юго Маньетти
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
19 Франция нп Людовик Ажорк
17 Сенегал нп Абдалла Сима
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Эрик Руа
История личных встреч
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 1Брест
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ2 : 2Брест
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Брест2 : 3ПСЖ
11.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Брест1 : 2ПСЖ
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ1 : 0Брест
15.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ2 : 0Брест
20.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Брест2 : 4ПСЖ
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Брест0 : 2ПСЖ
06.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Брест0 : 3ПСЖ
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ3 : 0Брест
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 3ПСЖ
23.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ6 : 0
16.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 4ПСЖ
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1ПСЖ
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2ПСЖ
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Брест4 : 0
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Брест
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Брест1 : 5
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Брест
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Брест
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Брест». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Марсель37
3
Лига чемпионов
Нант37
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс37
5
Лига Европы
Монако37
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль36
7 Гавр36
8 Ницца34
9 Страсбург34
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Осер33
14 Лион33
15 Тулуза32
16
Стыковая зона
Монпелье31
17
Зона вылета
Анже30
18
Зона вылета
Сент-Этьен30

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