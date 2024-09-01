Боруссия М - Штутгарт 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Штутгарт, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|14
|пз
|Алассан Плеа
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|45
|зщ
|Анри Чейз
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|14.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|04.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|27.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Байер
|2
|3
|9
|Фрайбург
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0