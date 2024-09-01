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Боруссия М - Штутгарт 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Боруссия М
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Штутгарт, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Штутгарт
Штутгарт
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
20ГерманиязщЛука Нец
16ГерманияпзФилипп Зандер
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
7АвстрияпзКевин Штёгер
14ФранцияпзАлассан Плеа
11ГерманиянпТим Кляйндинст
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
45ЯпониязщАнри Чейз
24ГерманиязщЮлиан Хабот
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт4 : 0Боруссия М
14.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия М5 : 1Штутгарт
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт2 : 1Боруссия М
04.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт3 : 2Боруссия М
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБоруссия М1 : 1Штутгарт
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 2Штутгарт
03.02.2021Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт1 : 2Боруссия М
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турШтутгарт2 : 2Боруссия М
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур0 : 2Боруссия М
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й турБоруссия М2 : 3
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 3Боруссия М
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт4 : 0Боруссия М
11.05.2024Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 1
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турШтутгарт3 : 3
27.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 5Штутгарт
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур3 : 1Штутгарт
17.08.2024Суперкубок Германии 2024Финал2 : 2 4 : 3Штутгарт
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Штутгарт4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хайденхайм26
2
Лига чемпионов
Бавария26
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Унион24
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Байер23
9 Фрайбург23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Штутгарт21
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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