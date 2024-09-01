01:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 сентября
Свернуть список

Хоффенхайм - Байер 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Хоффенхайм
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
1ГерманияврОливер Бауман
4ГерманиязщТим Дрекслер
25НигериязщКевин Акпогума
3ЧехиязщПавел Кадержабек
16ГерманиязщАнтон Стах
22АвстриязщАлександер Прасс
11АвстрияпзФлориан Гриллич
8ГерманияпзДеннис Гайгер
27ХорватияпзАндрей Крамарич
23ЧехиянпАдам Гложек
10ГерманиянпМергим Бериша
1ФинляндияврЛукаш Градецки
23ФранциязщНорди Мукиэле
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
34ШвейцарияпзГранит Джака
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10ГерманияпзФлориан Вирц
11ФранциянпМартен Терье
22НигериянпВиктор Бонифасе
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ИспанияХаби Алонсо
История личных встреч
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБайер2 : 1Хоффенхайм
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХоффенхайм2 : 3Байер
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Байер
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турБайер0 : 3Хоффенхайм
07.05.2022Германия - Бундеслига33-й турХоффенхайм2 : 4Байер
15.12.2021Германия - Бундеслига16-й турБайер2 : 2Хоффенхайм
12.04.2021Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм0 : 0Байер
13.12.2020Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 1Хоффенхайм
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм2 : 1Байер
31.08.2019Германия - Бундеслига3-й турБайер0 : 0Хоффенхайм
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур3 : 1Хоффенхайм
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турХоффенхайм3 : 2
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 2 3 : 5Хоффенхайм
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХоффенхайм4 : 2
12.05.2024Германия - Бундеслига33-й тур0 : 6Хоффенхайм
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турБайер2 : 3
28.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Байер
23.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Байер
17.08.2024Суперкубок Германии 2024ФиналБайер2 : 2 4 : 3
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Байер1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хайденхайм26
2
Лига чемпионов
Бавария26
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Унион24
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Байер23
9 Фрайбург23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Штутгарт21
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close