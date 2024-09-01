Хоффенхайм - Байер 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Байер, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Оливер Бауман
|4
|зщ
|Тим Дрекслер
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|16
|зщ
|Антон Стах
|22
|зщ
|Александер Прасс
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|8
|пз
|Деннис Гайгер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|23
|нп
|Адам Гложек
|10
|нп
|Мергим Бериша
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Флориан Вирц
|11
|нп
|Мартен Терье
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 3
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|12.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|13.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 1
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 2 3 : 5
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 6
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|28.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|23.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Байер
|2
|3
|9
|Фрайбург
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0