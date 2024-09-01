РБ Лейпциг - Унион 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Унион, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Унион
Берлин
|1
|вр
|Петер Гулачи
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|22
|зщ
|Давид Раум
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|10
|пз
|Хави Симонс
|8
|пз
|Амаду Айдара
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|15
|зщ
|Том Роте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|29
|пз
|Лука Тусар
|8
|пз
|Рани Хедира
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|17
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Марко Розе
|Бо Свенссон
История личных встреч
|04.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|11.02.2023
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|20.08.2022
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|20.04.2022
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|03.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 4
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|30.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 1
|09.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Байер
|2
|3
|9
|Фрайбург
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0