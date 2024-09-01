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РБ Лейпциг - Унион 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
14 Сентября 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
РБ Лейпциг
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Унион, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Унион
Берлин
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
22ГерманиязщДавид Раум
16ГерманиязщЛукас Клостерман
23ФранциязщКастелло Люкеба
10НидерландыпзХави Симонс
8МалипзАмаду Айдара
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
44СловенияпзКевин Кампль
30СловениянпБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
2ГерманиязщКевин Фогт
4ПортугалиязщДиогу Лейте
15ГерманиязщТом Роте
28АвстриязщКристофер Триммель
29ФранцияпзЛука Тусар
8ГерманияпзРани Хедира
7БельгияпзЙорбе Вертессен
16ГерманиянпБенедикт Холлербах
17СШАнпТеозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ДанияБо Свенссон
История личных встреч
04.02.2024Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 0Унион
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й турУнион0 : 3РБ Лейпциг
11.02.2023Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг1 : 2Унион
20.08.2022Германия - Бундеслига3-й турУнион2 : 1РБ Лейпциг
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг1 : 2Унион
20.04.2022Кубок Германии1/2 финалаРБ Лейпциг2 : 1Унион
03.12.2021Германия - Бундеслига14-й турУнион2 : 1РБ Лейпциг
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турУнион2 : 1РБ Лейпциг
20.01.2021Германия - Бундеслига17-й турРБ Лейпциг1 : 0Унион
18.01.2020Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг3 : 1Унион
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й тур2 : 3РБ Лейпциг
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й турРБ Лейпциг1 : 0
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала1 : 4РБ Лейпциг
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг1 : 1
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг2 : 0
30.08.2024Германия — Бундеслига2-й турУнион1 : 0
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур1 : 1Унион
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 1Унион
09.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Унион1 : 1
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турУнион2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хайденхайм26
2
Лига чемпионов
Бавария26
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Унион24
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Байер23
9 Фрайбург23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Штутгарт21
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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