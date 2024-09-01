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Хольштайн - Бавария 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
14 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Хольштайн
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Бавария, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хольштайн
Киль
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврТимон Вайнер
27ПольшазщТимотеуш Пухач
5ШвециязщКарл Юханссон
4ГерманиязщПатрик Эррас
3ГерманиязщМарко Коменда
17ГерманиязщТимо Беккер
22ГерманияпзНиколай Ремберг
10ГерманияпзЛьюис Холтби
18ЯпониянпСуто Матино
24НорвегиянпМагнус Кнудсен
11ШвециянпАлександер Бернхардссон
1ГерманияврМануэль Нойер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
16ПортугалияпзЖоау Пальинья
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияМарцель Рапп
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
13.01.2021Кубок Германии2-й раундХольштайн2 : 2 6 : 5Бавария
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турХольштайн0 : 2
24.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур3 : 2Хольштайн
17.08.2024Кубок Германии1/32 финала2 : 3Хольштайн
19.05.2024Германия - Вторая Бундеслига34-й тур1 : 2Хольштайн
11.05.2024Германия - Вторая Бундеслига33-й турХольштайн1 : 1
01.09.2024Германия — Бундеслига2-й турБавария2 : 0
25.08.2024Германия — Бундеслига1-й тур2 : 3Бавария
16.08.2024Кубок Германии1/32 финала0 : 4Бавария
13.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Бавария3 : 0
10.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 3Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Хайденхайм26
2
Лига чемпионов
Бавария26
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Унион24
6
Квалификация Лиги конференций
Вольфсбург23
7 Боруссия М23
8 Байер23
9 Фрайбург23
10 Айнтрахт Ф23
11 Хоффенхайм23
12 Майнц22
13 Вердер22
14 Штутгарт21
15 Аугсбург21
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Санкт-Паули20
18
Зона вылета
Бохум20

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