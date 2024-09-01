Хольштайн - Бавария 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн (Киль, Германия), вместимость: 15034
14 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Бавария, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Тимон Вайнер
|27
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|5
|зщ
|Карл Юханссон
|4
|зщ
|Патрик Эррас
|3
|зщ
|Марко Коменда
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|22
|пз
|Николай Ремберг
|10
|пз
|Льюис Холтби
|18
|нп
|Суто Матино
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|11
|нп
|Александер Бернхардссон
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Венсан Компани
История личных встреч
|13.01.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 6 : 5
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 3
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|25.08.2024
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 3
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|13.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Хайденхайм
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Унион
|2
|4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|2
|3
|7
|Боруссия М
|2
|3
|8
|Байер
|2
|3
|9
|Фрайбург
|2
|3
|10
|Айнтрахт Ф
|2
|3
|11
|Хоффенхайм
|2
|3
|12
|Майнц
|2
|2
|13
|Вердер
|2
|2
|14
|Штутгарт
|2
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|2
|0