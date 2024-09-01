ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
14 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|32
|зщ
|Matteo Dams
|20
|пз
|Гус Тиль
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|10
|нп
|Ноа Ланг
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|23
|пз
|Кодаи Сано
|7
|нп
|Робер Гонсалес
|11
|нп
|Башар Ональ
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Петер Бош
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 4
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 2
|18.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|10.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|0 : 4
|14.02.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 3
|26.09.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 7
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 3
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 1
|04.08.2024
|Суперкубок Нидерландов 2024
|Финал
|4 : 4 2 : 4
|31.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|24.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Гронинген
|4
|8
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|4
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|3
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|4
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|3
|5
|9
|Виллем II
|4
|5
|10
|Херенвен
|3
|4
|11
|Твенте
|3
|4
|12
|Аякс
|2
|3
|13
|ПЕК Зволле
|4
|3
|14
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|4
|0