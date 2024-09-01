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ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
14 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
НЕК Неймеген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - НЕК Неймеген, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
32 Бельгия зщ Matteo Dams
20 Нидерланды пз Гус Тиль
23 Нидерланды пз Йоей Верман
7 США пз Малик Тилльман
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
10 Нидерланды нп Ноа Ланг
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
23 Япония пз Кодаи Сано
7 Испания нп Робер Гонсалес
11 Нидерланды нп Башар Ональ
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген3 : 1ПСВ Эйндховен
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0НЕК Неймеген
01.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген2 : 4ПСВ Эйндховен
30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0НЕК Неймеген
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 2НЕК Неймеген
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур НЕК Неймеген1 : 2ПСВ Эйндховен
18.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1НЕК Неймеген
10.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НЕК Неймеген0 : 4ПСВ Эйндховен
14.02.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур НЕК Неймеген0 : 3ПСВ Эйндховен
26.09.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1НЕК Неймеген
01.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 1 : 7ПСВ Эйндховен
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1
04.08.2024 Суперкубок Нидерландов 2024 Финал ПСВ Эйндховен4 : 4 2 : 4
31.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
24.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген1 : 0
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген1 : 2
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 НЕК Неймеген1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен412
2
Лига чемпионов
АЗ Алкмар410
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт410
4
Квалификация Лиги Европы
Гронинген48
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген46
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна36
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта46
8
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд35
9 Виллем II45
10 Херенвен34
11 Твенте34
12 Аякс23
13 ПЕК Зволле43
14 Гоу Эхед Иглс43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Хераклес42
17
Зона вылета
Алмере Сити41
18
Зона вылета
Валвейк40

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