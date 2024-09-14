АВС - Риу Аве 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
14 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Риу Аве, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|93
|вр
|Simao Bertelli
|22
|зщ
|Léo Alabá
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|27
|зщ
|Эрик Вейга
|6
|пз
|Баптист Ру
|47
|пз
|Жонатан Лукка
|15
|пз
|Хауме
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|17
|нп
|John Mercado
|18
|нп
|Нене
|18
|вр
|Жонатан
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|42
|зщ
|Renato Pantalon
|19
|пз
|Кику Бондозу
|10
|пз
|Амин Удрири
|6
|пз
|Joao Novais
|98
|пз
|Омар Ричардс
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|9
|нп
|Клэйтон
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|4
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|4
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|4
|9
|5
|Санта-Клара
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Бенфика
|4
|7
|8
|Морейренсе
|4
|7
|9
|Риу Аве
|4
|6
|10
|Жил Висенте
|4
|5
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|АВС
|4
|4
|13
|Боавишта
|4
|4
|14
|Арока
|4
|3
|15
|Каза Пия
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|4
|0