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АВС - Риу Аве 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
14 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
АВС
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Риу Аве, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
93БразилияврSimao Bertelli
22БразилиязщLéo Alabá
42КолумбиязщCristian Devenish
24Португалиязщ Кики
27ЛюксембургзщЭрик Вейга
6ФранцияпзБаптист Ру
47БразилияпзЖонатан Лукка
15Испанияпз Хауме
14БразилияпзЛукас Пиазон
17ЭквадорнпJohn Mercado
18Бразилиянп Нене
18Бразилиявр Жонатан
2АнглиязщДжонатан Панзо
33БразилиязщАдерлан Сантос
42ХорватиязщRenato Pantalon
19ПортугалияпзКику Бондозу
10МароккопзАмин Удрири
6ПортугалияпзJoao Novais
98АнглияпзОмар Ричардс
11ПортугалиянпТьягу Мораиш
9Бразилиянп Клэйтон
80ГерманиянпОле Польман
Главные тренеры
ПортугалияВитор Кампелуш
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
31.08.2024Португалия — Примейра4-й тур2 : 1АВС
25.08.2024Португалия — Примейра3-й турАВС1 : 0
16.08.2024Португалия — Примейра2-й тур4 : 2АВС
10.08.2024Португалия — Примейра1-й турАВС1 : 1
01.09.2024Португалия — Примейра4-й турРиу Аве1 : 0
24.08.2024Португалия — Примейра3-й тур2 : 0Риу Аве
17.08.2024Португалия — Примейра2-й турРиу Аве1 : 0
09.08.2024Португалия — Примейра1-й тур3 : 1Риу Аве
17.05.2024Португалия — Примейра34-й турРиу Аве1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг412
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту49
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш49
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан49
5 Санта-Клара49
6 Брага48
7 Бенфика47
8 Морейренсе47
9 Риу Аве46
10 Жил Висенте45
11 Насьонал44
12 АВС44
13 Боавишта44
14 Арока43
15 Каза Пия43
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
Эштрела41
18
Зона вылета
Фаренсе40

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