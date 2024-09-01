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Фамаликан - Жил Висенте 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
14 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Фамаликан
Жил Висенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Жил Висенте
Барселуш
1РоссияврИван Злобин
2Бразилиязщ Калегари
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
Португалиязщ Рафа Соареш
28ФранцияпзЗеду Юссуф
8СербияпзМирко Топич
7БразилияпзMarcos Vinicios Lopes Moura
20ПортугалияпзGustavo Sa
11ИспаниянпOscar Aranda
9ИспаниянпМарио Гонсалес
42БразилияврЭндрю да Силва Вентура
2Португалиязщ Зе Карлуш
26ПортугалиязщРубен Фернандеш
39АнголазщЖонатан Буату-Мананга
88Бразилиязщ Kazu
10ЯпонияпзКанья Фудзимото
24Кот-д'ИвуарпзРоман Гбане
6ПерупзХесус Кастильо
7ФранциянпTidjany Toure
9ИспаниянпJorge Aguirre
71ПортугалиянпФелиш Коррея
Главные тренеры
ПортугалияАрманду Евангелишта
История личных встреч
29.03.2024Португалия — Примейра27-й турЖил Висенте1 : 2Фамаликан
04.11.2023Португалия — Примейра10-й турФамаликан3 : 1Жил Висенте
12.02.2023Португалия - Примейра20-й турФамаликан0 : 1Жил Висенте
22.08.2022Португалия - Примейра3-й турЖил Висенте0 : 0Фамаликан
15.04.2022Португалия - Примейра30-й турФамаликан2 : 2Жил Висенте
05.12.2021Португалия - Примейра13-й турЖил Висенте4 : 0Фамаликан
22.04.2021Португалия - Примейра28-й турЖил Висенте0 : 3Фамаликан
27.12.2020Португалия - Примейра11-й турФамаликан0 : 1Жил Висенте
09.06.2020Португалия - Примейра26-й турЖил Висенте1 : 3Фамаликан
31.10.2019Португалия - Примейра9-й турФамаликан2 : 1Жил Висенте
01.09.2024Португалия — Примейра4-й тур2 : 1Фамаликан
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турФамаликан1 : 0
19.08.2024Португалия — Примейра2-й тур0 : 3Фамаликан
11.08.2024Португалия — Примейра1-й турФамаликан2 : 0
17.05.2024Португалия — Примейра34-й турФамаликан1 : 2
01.09.2024Португалия — Примейра4-й турЖил Висенте0 : 0
25.08.2024Португалия — Примейра3-й тур0 : 0Жил Висенте
16.08.2024Португалия — Примейра2-й турЖил Висенте4 : 2
10.08.2024Португалия — Примейра1-й тур3 : 0Жил Висенте
18.05.2024Португалия — Примейра34-й тур1 : 0Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг412
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту49
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш49
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан49
5 Санта-Клара49
6 Брага48
7 Бенфика47
8 Морейренсе47
9 Риу Аве46
10 Жил Висенте45
11 Насьонал44
12 АВС44
13 Боавишта44
14 Арока43
15 Каза Пия43
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
Эштрела41
18
Зона вылета
Фаренсе40

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