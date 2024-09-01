Фамаликан - Жил Висенте 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
14 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Жил Висенте
Барселуш
|1
|вр
|Иван Злобин
|2
|зщ
|Калегари
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|зщ
|Рафа Соареш
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|8
|пз
|Мирко Топич
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|9
|нп
|Марио Гонсалес
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|39
|зщ
|Жонатан Буату-Мананга
|88
|зщ
|Kazu
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|24
|пз
|Роман Гбане
|6
|пз
|Хесус Кастильо
|7
|нп
|Tidjany Toure
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|71
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|09.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 3
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|19.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|16.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|4 : 2
|10.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|12
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|4
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|4
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|4
|9
|5
|Санта-Клара
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Бенфика
|4
|7
|8
|Морейренсе
|4
|7
|9
|Риу Аве
|4
|6
|10
|Жил Висенте
|4
|5
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|АВС
|4
|4
|13
|Боавишта
|4
|4
|14
|Арока
|4
|3
|15
|Каза Пия
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|4
|0