01:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 сентября
Свернуть список

Дерби Каунти - Кардифф Сити 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Дерби Каунти
Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Кардифф Сити, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Кардифф Сити
Кардифф
История личных встреч
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти0 : 1Кардифф Сити
01.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Кардифф Сити1 : 0Дерби Каунти
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Кардифф Сити4 : 0Дерби Каунти
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Дерби Каунти1 : 1Кардифф Сити
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Кардифф Сити2 : 1Дерби Каунти
13.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Дерби Каунти1 : 1Кардифф Сити
24.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Дерби Каунти3 : 1Кардифф Сити
30.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Кардифф Сити0 : 0Дерби Каунти
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Дерби Каунти3 : 4Кардифф Сити
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Кардифф Сити0 : 2Дерби Каунти
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Дерби Каунти3 : 0
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 0 3 : 2Дерби Каунти
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 2 : 1Дерби Каунти
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Дерби Каунти1 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Дерби Каунти2 : 1
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Кардифф Сити0 : 2
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Кардифф Сити3 : 5
25.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Кардифф Сити
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 5 : 0Кардифф Сити
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Кардифф Сити2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд49
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Шеффилд Юнайтед46
9 Оксфорд Юнайтед46
10 Дерби Каунти46
11 Сток Сити46
12 Куинз Парк Рейнджерс45
13 Норвич Сити45
14 Бристоль Сити45
15 Миллуолл44
16 Суонси Сити44
17 Ковентри Сити44
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close