Уотфорд - Ковентри Сити 14 Сентября прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ковентри Сити, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|09.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|10.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 2
|05.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|3 : 2
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 0
|01.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 0
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|24.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|16.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 2
|13.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Сандерленд
|4
|12
| 2
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|4
|10
| 3
Плей-офф
|Уотфорд
|4
|9
| 4
Плей-офф
|Лидс Юнайтед
|4
|8
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|4
|8
| 6
Плей-офф
|Бёрнли
|4
|7
|7
|Мидлсбро
|4
|7
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|6
|9
|Оксфорд Юнайтед
|4
|6
|10
|Дерби Каунти
|4
|6
|11
|Сток Сити
|4
|6
|12
|Куинз Парк Рейнджерс
|4
|5
|13
|Норвич Сити
|4
|5
|14
|Бристоль Сити
|4
|5
|15
|Миллуолл
|4
|4
|16
|Суонси Сити
|4
|4
|17
|Ковентри Сити
|4
|4
|18
|Портсмут
|4
|3
|19
|Халл Сити
|4
|3
|20
|Шеффилд Уэнсдей
|4
|3
|21
|Престон Норт Энд
|4
|3
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|4
|2
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|4
|1
| 24
Зона вылета
|Кардифф Сити
|4
|1