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Уотфорд - Ковентри Сити 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Уотфорд
Ковентри Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Ковентри Сити, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
История личных встреч
09.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Уотфорд1 : 2Ковентри Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ковентри Сити3 : 3Уотфорд
10.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Ковентри Сити2 : 2Уотфорд
05.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Уотфорд0 : 1Ковентри Сити
06.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ковентри Сити0 : 0Уотфорд
07.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Уотфорд3 : 2Ковентри Сити
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Уотфорд3 : 0Ковентри Сити
01.09.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 0Уотфорд
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Уотфорд2 : 0
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Уотфорд2 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Уотфорд3 : 0
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Уотфорд5 : 0
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Ковентри Сити0 : 1
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Ковентри Сити1 : 0
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Ковентри Сити
16.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Ковентри Сити3 : 2
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд49
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Шеффилд Юнайтед46
9 Оксфорд Юнайтед46
10 Дерби Каунти46
11 Сток Сити46
12 Куинз Парк Рейнджерс45
13 Норвич Сити45
14 Бристоль Сити45
15 Миллуолл44
16 Суонси Сити44
17 Ковентри Сити44
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

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