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Блэкберн Роверс - Бристоль Сити 14 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
14 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Блэкберн Роверс
Бристоль Сити

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Бристоль Сити, которое состоится 14 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бристоль Сити5 : 0Блэкберн Роверс
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Бристоль Сити
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Бристоль Сити1 : 1Блэкберн Роверс
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Блэкберн Роверс2 : 3Бристоль Сити
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Бристоль Сити
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Бристоль Сити1 : 1Блэкберн Роверс
17.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Бристоль Сити
09.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити1 : 0Блэкберн Роверс
20.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Блэкберн Роверс3 : 1Бристоль Сити
14.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бристоль Сити0 : 2Блэкберн Роверс
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 1 : 1Блэкберн Роверс
27.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Блэкберн Роверс1 : 2
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Блэкберн Роверс2 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 2Блэкберн Роверс
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 6Блэкберн Роверс
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур 3 : 0Бристоль Сити
24.08.2024 Англия — Чемпионшип 3-й тур Бристоль Сити1 : 1
17.08.2024 Англия — Чемпионшип 2-й тур Бристоль Сити4 : 3
13.08.2024 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити0 : 1
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 1Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сандерленд412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф
Уотфорд49
4
Плей-офф
Лидс Юнайтед48
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс48
6
Плей-офф
Бёрнли47
7 Мидлсбро47
8 Шеффилд Юнайтед46
9 Оксфорд Юнайтед46
10 Дерби Каунти46
11 Сток Сити46
12 Куинз Парк Рейнджерс45
13 Норвич Сити45
14 Бристоль Сити45
15 Миллуолл44
16 Суонси Сити44
17 Ковентри Сити44
18 Портсмут43
19 Халл Сити43
20 Шеффилд Уэнсдей43
21 Престон Норт Энд43
22
Зона вылета
Плимут Аргайл42
23
Зона вылета
Лутон Таун41
24
Зона вылета
Кардифф Сити41

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