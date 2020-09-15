Динамо М - Ахмат 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
15 Сентября 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Марцел Личка
|Магомед Мусаевич Адиев
|Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 0
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 3
|23.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|13.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|15.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|28.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|25.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|8
|20
|2
|Краснодар
|8
|18
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Спартак М
|7
|14
|5
|ЦСКА
|8
|13
|6
|Динамо М
|7
|13
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|8
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|9
|10
|Динамо Мх
|7
|8
|11
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
|12
|Химки
|7
|6
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Факел
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5