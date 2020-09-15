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Динамо М - Ахмат 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
15 Сентября 2024 года в 14:15 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Динамо МАхмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Ахмат, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Чехия Марцел Личка
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат1 : 2Динамо М
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М0 : 3Ахмат
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М0 : 0Ахмат
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
01.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Ахмат1 : 1Динамо М
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Динамо М0 : 3Ахмат
23.11.2022 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат2 : 1Динамо М
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат2 : 1Динамо М
13.09.2022 Fonbet Кубок России Группа C Динамо М2 : 1Ахмат
15.04.2022 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М2 : 3
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Динамо М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1
28.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Динамо М5 : 1
25.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М0 : 1
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 0Ахмат
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ахмат0 : 0
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат1 : 1
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур Ахмат0 : 2
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Ахмат3 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит820
2 Краснодар818
3 Локомотив М818
4 Спартак М714
5 ЦСКА813
6 Динамо М713
7 Ростов811
8 Рубин810
9 Крылья Советов89
10 Динамо Мх78
11 Пари Нижний Новгород87
12 Химки76
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Факел85
16
Зона вылета
Ахмат75

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