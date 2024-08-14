Динамо Мх - Спартак М 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
15 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Спартак М, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Хасанби Эдуардович Биджиев
|Деян Станкович
История личных встреч
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|23.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|14.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|2 : 3
|31.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 0
|27.08.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|8
|20
|2
|Краснодар
|8
|18
|3
|Локомотив М
|8
|18
|4
|Спартак М
|7
|14
|5
|ЦСКА
|8
|13
|6
|Динамо М
|7
|13
|7
|Ростов
|8
|11
|8
|Рубин
|8
|10
|9
|Крылья Советов
|8
|9
|10
|Динамо Мх
|7
|8
|11
|Пари Нижний Новгород
|8
|7
|12
|Химки
|7
|6
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|6
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|5
| 15
Зона вылета
|Факел
|8
|5
| 16
Зона вылета
|Ахмат
|7
|5