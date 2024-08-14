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Динамо Мх - Спартак М 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
15 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Динамо Мх
Спартак М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Спартак М, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
Сербия Деян Станкович
История личных встреч
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
01.09.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Динамо Мх
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
23.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 0Динамо Мх
19.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо Мх1 : 0
14.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 2 : 1Динамо Мх
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 2 : 3Спартак М
31.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Спартак М1 : 0
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 0Спартак М
27.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Спартак М0 : 1Динамо Мх
24.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Спартак М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит820
2 Краснодар818
3 Локомотив М818
4 Спартак М714
5 ЦСКА813
6 Динамо М713
7 Ростов811
8 Рубин810
9 Крылья Советов89
10 Динамо Мх78
11 Пари Нижний Новгород87
12 Химки76
13
Стыковая зона
Оренбург86
14
Стыковая зона
Акрон75
15
Зона вылета
Факел85
16
Зона вылета
Ахмат75

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