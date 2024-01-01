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Атлетико М - Валенсия 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетико М
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Валенсия, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Валенсия
Валенсия
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
24ИспаниязщРобен Ле Норман
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
4АнглияпзКонор Галлахер
12БразилияпзСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
12ПортугалиязщТьерри Коррея
15ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщКристьян Москера
21ИспаниязщХесус Васкес
16ИспанияпзДиего Лопес
6ИспанияпзУго Гильямон
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
17ИспаниянпДаниэль Гомес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
28.01.2024Испания - Примера22-й турАтлетико М2 : 0Валенсия
16.09.2023Испания - Примера5-й турВаленсия3 : 0Атлетико М
18.03.2023Испания - Примера26-й турАтлетико М3 : 0Валенсия
29.08.2022Испания - Примера3-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
22.01.2022Испания - Примера22-й турАтлетико М3 : 2Валенсия
07.11.2021Испания - Примера13-й турВаленсия3 : 3Атлетико М
24.01.2021Испания - Примера20-й турАтлетико М3 : 1Валенсия
28.11.2020Испания - Примера11-й турВаленсия0 : 1Атлетико М
14.02.2020Испания - Примера24-й турВаленсия2 : 2Атлетико М
19.10.2019Испания - Примера9-й турАтлетико М1 : 1Валенсия
31.08.2024Испания — Примера4-й тур0 : 1Атлетико М
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетико М0 : 0
25.08.2024Испания — Примера2-й турАтлетико М3 : 0
19.08.2024Испания — Примера1-й тур2 : 2Атлетико М
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Атлетико М2 : 0
31.08.2024Испания — Примера4-й турВаленсия1 : 1
28.08.2024Испания — Примера3-й тур1 : 0Валенсия
23.08.2024Испания — Примера2-й тур3 : 1Валенсия
17.08.2024Испания — Примера1-й турВаленсия1 : 2
26.05.2024Испания - Примера38-й тур2 : 2Валенсия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Атлетико» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Вильярреал511
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид48
4
Лига чемпионов
Атлетико М48
5
Лига Европы
Жирона47
6
Квалификация Лиги конференций
Эспаньол57
7 Алавес57
8 Осасуна47
9 Сельта46
10 Мальорка55
11 Бетис45
12 Севилья55
13 Леганес55
14 Райо Вальекано44
15 Атлетик Б44
16 Вальядолид44
17 Реал Сосьедад44
18
Зона вылета
Хетафе43
19
Зона вылета
Лас-Пальмас42
20
Зона вылета
Валенсия41

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