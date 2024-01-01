Атлетико М - Валенсия 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
15 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Валенсия, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|12
|пз
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|16
|пз
|Диего Лопес
|6
|пз
|Уго Гильямон
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|17
|нп
|Даниэль Гомес
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Рубен Бараха
История личных встреч
|28.01.2024
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|29.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|24.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 1
|28.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 1
|14.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 0
|19.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Атлетико» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Жирона
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эспаньол
|5
|7
|7
|Алавес
|5
|7
|8
|Осасуна
|4
|7
|9
|Сельта
|4
|6
|10
|Мальорка
|5
|5
|11
|Бетис
|4
|5
|12
|Севилья
|5
|5
|13
|Леганес
|5
|5
|14
|Райо Вальекано
|4
|4
|15
|Атлетик Б
|4
|4
|16
|Вальядолид
|4
|4
|17
|Реал Сосьедад
|4
|4
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|4
|3
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1