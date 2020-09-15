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Кальяри - Наполи 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
15 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Кальяри
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Наполи, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Наполи
Неаполь
22ИталияврСимоне Скуффет
28ИталиязщГабриэле Цаппа
26КолумбиязщЙерри Мина
6ИталиязщСебастьяно Луперто
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
19ИталияпзНадир Цортеа
14ИталияпзАлессандро Дейола
18РумынияпзРэзван Марин
70ИталияпзДжанлука Гаэтано
77АнголанпЗиту Лувумбу
91ИталиянпРоберто Пикколи
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
30ИталиязщПаскуале Маццокки
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталиянпМаттео Политано
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
11БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
25.02.2024Италия - Серия А26-й турКальяри1 : 1Наполи
16.12.2023Италия - Серия А16-й турНаполи2 : 1Кальяри
21.02.2022Италия - Серия А26-й турКальяри1 : 1Наполи
26.09.2021Италия - Серия А6-й турНаполи2 : 0Кальяри
02.05.2021Италия - Серия А34-й турНаполи1 : 1Кальяри
03.01.2021Италия - Серия А15-й турКальяри1 : 4Наполи
16.02.2020Италия - Серия А24-й турКальяри0 : 1Наполи
25.09.2019Италия - Серия А5-й турНаполи0 : 1Кальяри
05.05.2019Италия - Серия А35-й турНаполи2 : 1Кальяри
16.12.2018Италия - Серия А16-й турКальяри0 : 1Наполи
31.08.2024Италия — Серия А3-й тур1 : 0Кальяри
26.08.2024Италия — Серия А2-й турКальяри1 : 1
18.08.2024Италия — Серия А1-й турКальяри0 : 0
12.08.2024Кубок Италии1/32 финалаКальяри3 : 1
23.05.2024Италия - Серия А38-й турКальяри2 : 3
31.08.2024Италия — Серия А3-й турНаполи2 : 1
25.08.2024Италия — Серия А2-й турНаполи3 : 0
18.08.2024Италия — Серия А1-й тур3 : 0Наполи
10.08.2024Кубок Италии1/32 финалаНаполи0 : 0 4 : 3
31.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Наполи1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус48
2
Лига чемпионов
Интер М37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи46
7 Наполи36
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Болонья43
14 Лечче33
15 Кальяри32
16 Рома32
17 Комо42
18
Зона вылета
Милан32
19
Зона вылета
Монца32
20
Зона вылета
Венеция31

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