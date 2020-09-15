Кальяри - Наполи 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
15 Сентября 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Наполи, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Наполи
Неаполь
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|19
|пз
|Надир Цортеа
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|18
|пз
|Рэзван Марин
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|нп
|Маттео Политано
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Антонио Конте
История личных встреч
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|21.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 4
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 3
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|4
|6
|7
|Наполи
|3
|6
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Болонья
|4
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Рома
|3
|2
|17
|Комо
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Милан
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Монца
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|3
|1