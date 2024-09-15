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Торино - Лечче 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Торино
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Лечче, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Лечче
Лечче
32СербияврВаня Милинкович-Савич
27КосовозщМергим Войвода
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
5МароккозщАдам Масина
20АвстриязщВалентино Лацаро
28ИталияпзСамуэле Риччи
77ПольшапзКароль Линетты
8СербияпзИван Илич
24ХорватияпзБорна Соса
18ШотландиянпЧе Адамс
91КолумбиянпДуван Сапата
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
4АнголазщКиалонда Гаспар
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
8ТуниспзХамза Рафья
10ФранциянпРеми Уден
7Испаниянп Тете
9ЧерногориянпНикола Крстович
Главные тренеры
ИталияПаоло Ваноли
ИталияЛука Готти
История личных встреч
16.02.2024Италия - Серия А25-й турТорино2 : 0Лечче
28.10.2023Италия - Серия А10-й турЛечче0 : 1Торино
12.03.2023Италия - Серия АСерия А. 26-й турЛечче0 : 2Торино
05.09.2022Италия - Серия АСерия А. 5-й турТорино1 : 0Лечче
28.10.2020Кубок Италии3-й раундТорино3 : 1 ДВЛечче
02.02.2020Италия - Серия А22-й турЛечче4 : 0Торино
16.09.2019Италия - Серия А3-й турТорино1 : 2Лечче
25.01.2009Италия - Серия А20-й турЛечче3 : 3Торино
31.08.2008Италия - Серия А1-й турТорино3 : 0Лечче
30.08.2024Италия — Серия А3-й тур0 : 1Торино
25.08.2024Италия — Серия А2-й турТорино2 : 1
17.08.2024Италия — Серия А1-й тур2 : 2Торино
11.08.2024Кубок Италии1/32 финалаТорино2 : 0
26.05.2024Италия - Серия А38-й тур3 : 0Торино
31.08.2024Италия — Серия А3-й турЛечче1 : 0
24.08.2024Италия — Серия А2-й тур2 : 0Лечче
19.08.2024Италия — Серия А1-й турЛечче0 : 4
12.08.2024Кубок Италии1/32 финалаЛечче2 : 1
04.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Лечче2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус48
2
Лига чемпионов
Интер М37
3
Лига чемпионов
Торино37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи46
7 Наполи36
8 Лацио34
9 Парма34
10 Дженоа34
11 Аталанта33
12 Фиорентина33
13 Болонья43
14 Лечче33
15 Кальяри32
16 Рома32
17 Комо42
18
Зона вылета
Милан32
19
Зона вылета
Монца32
20
Зона вылета
Венеция31

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