Торино - Лечче 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Лечче, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Лечче
Лечче
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|27
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|5
|зщ
|Адам Масина
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|8
|пз
|Иван Илич
|24
|пз
|Борна Соса
|18
|нп
|Че Адамс
|91
|нп
|Дуван Сапата
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|8
|пз
|Хамза Рафья
|10
|нп
|Реми Уден
|7
|нп
|Тете
|9
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Лука Готти
История личных встреч
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|12.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|0 : 2
|05.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|1 : 0
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 1 ДВ
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|4 : 0
|16.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|25.01.2009
|Италия - Серия А
|20-й тур
|3 : 3
|31.08.2008
|Италия - Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 4
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Торино
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|4
|6
|7
|Наполи
|3
|6
|8
|Лацио
|3
|4
|9
|Парма
|3
|4
|10
|Дженоа
|3
|4
|11
|Аталанта
|3
|3
|12
|Фиорентина
|3
|3
|13
|Болонья
|4
|3
|14
|Лечче
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|2
|16
|Рома
|3
|2
|17
|Комо
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Милан
|3
|2
| 19
Зона вылета
|Монца
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|3
|1