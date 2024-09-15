Ланс - Лион 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
15 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лион, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|25
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|14
|зщ
|Факундо Медина
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|10
|нп
|Давид Кошта
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|22
|нп
|Уэсли Саид
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Пьер Саж
История личных встреч
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 2
|17.01.2015
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|24.08.2014
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|22.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|25.05.2024
|Кубок Франции
|Финал
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Нант
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Гавр
|3
|6
|7
|Лилль
|4
|6
|8
|Страсбург
|3
|4
|9
|Ницца
|4
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Лион
|3
|3
|14
|Осер
|4
|3
|15
|Сент-Этьен
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|2
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Анже
|3
|0