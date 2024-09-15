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Ланс - Лион 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
15 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ланс
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лион, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
30ФранцияврБрис Самба
24ФранциязщЖонатан Гради
25УзбекистанзщАбдукодир Хусанов
14АргентиназщФакундо Медина
2ФранциязщРубен Агилар
13ЭквадорзщДжоаннер Чавес
28ФранцияпзАдриен Томассон
18ФранцияпзАнди Диуф
10ПортугалиянпДавид Кошта
7ФранциянпФлорьян Сотока
22ФранциянпУэсли Саид
23БразилияврЛукас Перри
22АнголазщКлинтон Мата
55ХорватиязщДуе Чалета-Цар
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
98АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
6ФранцияпзМаксанс Какере
31СербияпзНеманья Матич
8ФранцияпзКорентин Толиссо
69ГрузиянпЖорж Микаутадзе
10ФранциянпАлександр Ляказетт
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
03.03.2024Франция - Лига 124-й турЛион0 : 3Ланс
02.12.2023Франция - Лига 114-й турЛанс3 : 2Лион
12.02.2023Франция - Лига 123-й турЛион2 : 1Ланс
02.10.2022Франция - Лига 19-й турЛанс1 : 0Лион
19.02.2022Франция - Лига 125-й турЛанс1 : 1Лион
30.10.2021Франция - Лига 112-й турЛион2 : 1Ланс
03.04.2021Франция - Лига 131-й турЛанс1 : 1Лион
06.01.2021Франция - Лига 118-й турЛион3 : 2Ланс
17.01.2015Франция - Лига 121-й турЛанс0 : 2Лион
24.08.2014Франция - Лига 13-й турЛион0 : 1Ланс
01.09.2024Франция — Лига 13-й тур1 : 1Ланс
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 0Ланс
25.08.2024Франция — Лига 12-й турЛанс2 : 0
22.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчЛанс2 : 1
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур0 : 1Ланс
30.08.2024Франция — Лига 13-й турЛион4 : 3
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛион0 : 2
18.08.2024Франция — Лига 11-й тур3 : 0Лион
11.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 0Лион
25.05.2024Кубок ФранцииФиналЛион1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
ПСЖ39
4
Квалификация Лиги чемпионов
Нант37
5
Лига Европы
Ланс37
6
Квалификация Лиги конференций
Гавр36
7 Лилль46
8 Страсбург34
9 Ницца44
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Лион33
14 Осер43
15 Сент-Этьен43
16
Стыковая зона
Тулуза32
17
Зона вылета
Монпелье31
18
Зона вылета
Анже30

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