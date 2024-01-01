Ренн - Монпелье 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монпелье, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Монпелье
Монпелье
|30
|вр
|Стив Манданда
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|15
|зщ
|Микаил Фай
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|28
|пз
|Глен Камара
|6
|пз
|Азор Матусива
|7
|пз
|Альберт Грёнбек
|11
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Амин Гуири
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|29
|зщ
|Энцо Чато
|12
|пз
|Жордан Ферри
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|11
|пз
|Тежи Саванье
|22
|пз
|Халил Файад
|8
|нп
|Акор Адамс
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|03.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|25.02.2022
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 4
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|29.08.2020
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 1
|08.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|5 : 0
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|2 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 3
|23.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Нант
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Ланс
|3
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Гавр
|3
|6
|7
|Лилль
|4
|6
|8
|Страсбург
|3
|4
|9
|Ницца
|4
|4
|10
|Реймс
|3
|4
|11
|Ренн
|3
|3
|12
|Брест
|3
|3
|13
|Лион
|3
|3
|14
|Осер
|4
|3
|15
|Сент-Этьен
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|2
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Анже
|3
|0