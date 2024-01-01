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Ренн - Монпелье 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ренн
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монпелье, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Монпелье
Монпелье
30ФранцияврСтив Манданда
33НидерландызщХанс Хатебур
15СенегалзщМикаил Фай
4КамерунзщКристофер Ву
3ФранциязщАдриен Трюффер
28ФинляндияпзГлен Камара
6НидерландыпзАзор Матусива
7ДанияпзАльберт Грёнбек
11ФранциянпЛюдовик Блас
9ФранциянпАрно Калимуэндо
10ФранциянпАмин Гуири
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
27ШвейцариязщБечир Омерагич
5МализщМодибо Саньян
29КамерунзщЭнцо Чато
12ФранцияпзЖордан Ферри
19ФранцияпзРабби Нзингула
9ИорданияпзМусса Аль-Тамари
11ФранцияпзТежи Саванье
22ФранцияпзХалил Файад
8НигериянпАкор Адамс
Главные тренеры
ФранцияЖюльен Стефан
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
03.02.2024Франция - Лига 120-й турРенн2 : 1Монпелье
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМонпелье0 : 0Ренн
23.04.2023Франция - Лига 132-й турМонпелье1 : 0Ренн
30.10.2022Франция - Лига 113-й турРенн3 : 0Монпелье
25.02.2022Франция - Лига 126-й турМонпелье2 : 4Ренн
20.11.2021Франция - Лига 114-й турРенн2 : 0Монпелье
21.02.2021Франция - Лига 126-й турМонпелье2 : 1Ренн
29.08.2020Франция - Лига 12-й турРенн2 : 1Монпелье
08.03.2020Франция - Лига 128-й турРенн5 : 0Монпелье
10.08.2019Франция - Лига 11-й турМонпелье0 : 1Ренн
01.09.2024Франция — Лига 13-й тур2 : 1Ренн
25.08.2024Франция — Лига 12-й тур3 : 1Ренн
18.08.2024Франция — Лига 11-й турРенн3 : 0
03.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Ренн2 : 0
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 1Ренн
31.08.2024Франция — Лига 13-й турМонпелье1 : 3
23.08.2024Франция — Лига 12-й тур6 : 0Монпелье
18.08.2024Франция — Лига 11-й турМонпелье1 : 1
19.05.2024Франция - Лига 134-й тур2 : 2Монпелье
12.05.2024Франция - Лига 133-й турМонпелье0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель410
2
Лига чемпионов
Монако410
3
Лига чемпионов
ПСЖ39
4
Квалификация Лиги чемпионов
Нант37
5
Лига Европы
Ланс37
6
Квалификация Лиги конференций
Гавр36
7 Лилль46
8 Страсбург34
9 Ницца44
10 Реймс34
11 Ренн33
12 Брест33
13 Лион33
14 Осер43
15 Сент-Этьен43
16
Стыковая зона
Тулуза32
17
Зона вылета
Монпелье31
18
Зона вылета
Анже30

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