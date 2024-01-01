Брага - Витория Гимарайнш 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
15 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Витория Гимарайнш, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|19
|зщ
|Адриан Марин
|10
|пз
|Андре Орта
|6
|пз
|Витор Карвальо
|21
|пз
|Рикарду Орта
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|77
|нп
|Gabri Martinez
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|14
|вр
|Бруну Варела
|76
|зщ
|Бруну Гашпар
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|пз
|Joao Mendes
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Томас Гендель
|10
|пз
|Тьягу Силва
|18
|пз
|Телму Арканжу
|9
|нп
|Jesus Ramirez
|11
|нп
|Кайо Сезар
Главные тренеры
|Даниэл Соуза
|Карлуш Карвальял
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|28.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|2 : 1
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|10.03.2021
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|3 : 0
|25.10.2020
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|25.06.2020
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|29.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 2
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 1
|22.08.2024
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|29.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 4
|25.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|1 : 0
|21.08.2024
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|3 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|4
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Витория Гимарайнш
|4
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Фамаликан
|4
|9
|5
|Санта-Клара
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Бенфика
|4
|7
|8
|Морейренсе
|5
|7
|9
|АВС
|5
|7
|10
|Каза Пия
|5
|6
|11
|Риу Аве
|5
|6
|12
|Жил Висенте
|4
|5
|13
|Боавишта
|4
|4
|14
|Насьонал
|4
|4
|15
|Арока
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|4
|0