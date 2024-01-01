06:17 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 15 сентября
Свернуть список

Брага - Витория Гимарайнш 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
15 Сентября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Брага
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Витория Гимарайнш, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
19 Испания зщ Адриан Марин
10 Португалия пз Андре Орта
6 Бразилия пз Витор Карвальо
21 Португалия пз Рикарду Орта
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
77 Испания нп Gabri Martinez
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
14 Португалия вр Бруну Варела
76 Ангола зщ Бруну Гашпар
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
3 Венесуэла зщ Микель Вильянуэва
13 Португалия пз Joao Mendes
20 Португалия пз Саму
8 Португалия пз Томас Гендель
10 Португалия пз Тьягу Силва
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
9 Венесуэла нп Jesus Ramirez
11 Бразилия нп Кайо Сезар
Главные тренеры
Португалия Даниэл Соуза
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
11.05.2024 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш2 : 3Брага
06.01.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Брага1 : 1Витория Гимарайнш
28.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Брага3 : 2Витория Гимарайнш
03.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Брага1 : 0Витория Гимарайнш
05.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Брага
29.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Брага0 : 0Витория Гимарайнш
10.03.2021 Португалия - Примейра 22-й тур Брага3 : 0Витория Гимарайнш
25.10.2020 Португалия - Примейра 5-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Брага
25.06.2020 Португалия - Примейра 28-й тур Брага3 : 2Витория Гимарайнш
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур 0 : 0Брага
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 2Брага
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Брага3 : 1
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Брага
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш2 : 1
29.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 4Витория Гимарайнш
25.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
21.08.2024 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Витория Гимарайнш3 : 0
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг515
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту49
3
Квалификация Лиги Европы
Витория Гимарайнш49
4
Квалификация Лиги конференций
Фамаликан49
5 Санта-Клара49
6 Брага48
7 Бенфика47
8 Морейренсе57
9 АВС57
10 Каза Пия56
11 Риу Аве56
12 Жил Висенте45
13 Боавишта44
14 Насьонал44
15 Арока53
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
Эштрела41
18
Зона вылета
Фаренсе40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close