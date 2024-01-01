Нафтан - Динамо-Брест 15 Сентября прямая трансляция
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо-Брест, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|26.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|10.07.2021
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 5
|21.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 4
|04.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|21.09.2016
|Кубок Беларуси
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|15.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|29.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|31.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 4
|30.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|24.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|16.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|3 : 0
|10.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Неман
|19
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|20
|42
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|38
|4
|Динамо-Брест
|20
|35
|5
|Арсенал
|21
|32
|6
|Слуцк
|21
|30
|7
|Витебск
|20
|29
|8
|Гомель
|20
|28
|9
|Славия-Мозырь
|21
|28
|10
|Ислочь
|20
|25
|11
|БАТЭ
|20
|21
|12
|Сморгонь
|20
|20
|13
|Нафтан
|18
|16
|14
|Минск
|19
|15
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|9
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|21
|0