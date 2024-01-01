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Нафтан - Динамо-Брест 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
15 Сентября 2024 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Нафтан
Динамо-Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Динамо-Брест, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест2 : 2Нафтан
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2Нафтан
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Нафтан0 : 3Динамо-Брест
10.07.2021 Кубок Беларуси 1/16 финала Нафтан2 : 2 4 : 5Динамо-Брест
21.10.2017 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Нафтан0 : 4Динамо-Брест
04.06.2017 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест2 : 0Нафтан
29.10.2016 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Нафтан1 : 0Динамо-Брест
21.09.2016 Кубок Беларуси 1/8 финала. 1-й матч Динамо-Брест2 : 1Нафтан
15.06.2016 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест1 : 1Нафтан
29.08.2015 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест0 : 1Нафтан
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Нафтан0 : 2
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 1 : 0Нафтан
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 1Нафтан
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 1 ДВНафтан
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Нафтан1 : 4
30.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест3 : 0
24.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 2Динамо-Брест
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Динамо-Брест3 : 0
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Динамо-Брест
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1943
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2042
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1638
4 Динамо-Брест2035
5 Арсенал2132
6 Слуцк2130
7 Витебск2029
8 Гомель2028
9 Славия-Мозырь2128
10 Ислочь2025
11 БАТЭ2021
12 Сморгонь2020
13 Нафтан1816
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М209
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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