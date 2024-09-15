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Гамбург - Ян 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
15 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Гамбург
Ян

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Ян, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Ян
Регенсбург
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ян1 : 5Гамбург
06.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Гамбург3 : 1Ян
23.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Ян2 : 4Гамбург
20.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург4 : 1Ян
25.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Ян1 : 1Гамбург
03.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург3 : 1Ян
07.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург2 : 1Ян
28.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ян2 : 2Гамбург
24.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Ян2 : 1Гамбург
23.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гамбург0 : 5Ян
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 1
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 0Гамбург
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 1 : 7Гамбург
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Гамбург1 : 1
02.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Гамбург
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Ян0 : 4
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 0Ян
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Ян1 : 0
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Ян1 : 0
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 0Ян
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Карлсруэ513
2
Повышение
Ганновер-96510
3
Плей-офф за повышение
Фортуна410
4 Падерборн 0759
5 Гройтер Фюрт48
6 Магдебург48
7 Кёльн47
8 Гамбург47
9 Герта47
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг57
12 Эльверсберг45
13 Шальке-0454
14 Ян43
15 Пройссен Мюнстер52
16
Стыковая зона
Дармштадт 9852
17
Зона вылета
Ульм 184651
18
Зона вылета
Айнтрахт Б51

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