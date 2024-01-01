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Гройтер Фюрт - Эльверсберг 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
15 Сентября 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Гройтер Фюрт
Эльверсберг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Эльверсберг, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
История личных встреч
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт1 : 4Эльверсберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Эльверсберг1 : 1Гройтер Фюрт
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 0 : 4Гройтер Фюрт
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 2Гройтер Фюрт
09.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 2Гройтер Фюрт
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт3 : 1
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Эльверсберг4 : 0
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 3 : 2Эльверсберг
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 7Эльверсберг
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Эльверсберг2 : 2
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 0Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Карлсруэ513
2
Повышение
Ганновер-96510
3
Плей-офф за повышение
Фортуна410
4 Падерборн 0759
5 Гройтер Фюрт48
6 Магдебург48
7 Кёльн47
8 Гамбург47
9 Герта47
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг57
12 Эльверсберг45
13 Шальке-0454
14 Ян43
15 Пройссен Мюнстер52
16
Стыковая зона
Дармштадт 9852
17
Зона вылета
Ульм 184651
18
Зона вылета
Айнтрахт Б51

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