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Парма - Удинезе 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
16 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Парма
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Удинезе, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
1 Аргентина вр Леандро Чичисола
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
39 Австралия зщ Алессандро Чиркати
26 Франция зщ Войо Кулибали
16 Бельгия пз Мандела Кейта
10 Испания пз Адриан Бернабе
98 Румыния пз Деннис Ман
19 Швейцария пз Симон Зом
28 Румыния пз Валентин Михэйлэ
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
40 Нигерия вр Мадука Окойе
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
30 Аргентина зщ Лаутаро Хианетти
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
5 Аргентина пз Мартин Пайеро
10 Франция нп Флорьян Товен
22 Бразилия нп Бреннер
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
21.02.2021 Италия - Серия А 23-й тур Парма2 : 2Удинезе
18.10.2020 Италия - Серия А 4-й тур Удинезе3 : 2Парма
26.01.2020 Италия - Серия А 21-й тур Парма2 : 0Удинезе
01.09.2019 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе1 : 3Парма
19.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Удинезе1 : 2Парма
19.08.2018 Италия - Серия А 1-й тур Парма2 : 2Удинезе
08.04.2015 Италия - Серия А 24-й тур Парма1 : 0Удинезе
29.09.2014 Италия - Серия А 5-й тур Удинезе4 : 2Парма
26.01.2014 Италия - Серия А 21-й тур Парма1 : 0Удинезе
01.09.2013 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе3 : 1Парма
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 2 : 1Парма
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Парма2 : 1
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Парма1 : 1
11.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Парма0 : 1
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 1 : 1Парма
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур Удинезе1 : 0
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе2 : 1
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Удинезе
09.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Удинезе4 : 0
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 0 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ювентус48
2
Лига чемпионов
Торино48
3
Лига чемпионов
Интер М37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Верона36
6
Квалификация Лиги конференций
Эмполи46
7 Аталанта46
8 Наполи36
9 Милан45
10 Дженоа45
11 Лацио34
12 Парма34
13 Лечче44
14 Фиорентина43
15 Рома43
16 Болонья43
17 Кальяри32
18
Зона вылета
Комо42
19
Зона вылета
Монца32
20
Зона вылета
Венеция41

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