Парма - Удинезе 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
16 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Удинезе, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Леандро Чичисола
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|26
|зщ
|Войо Кулибали
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|98
|пз
|Деннис Ман
|19
|пз
|Симон Зом
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|40
|вр
|Мадука Окойе
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|30
|зщ
|Лаутаро Хианетти
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Бреннер
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Коста Руньяич
История личных встреч
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|08.04.2015
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2014
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|26.01.2014
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|01.09.2013
|Италия - Серия А
|2-й тур
|3 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|11.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|4
|8
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Верона
|3
|6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Эмполи
|4
|6
|7
|Аталанта
|4
|6
|8
|Наполи
|3
|6
|9
|Милан
|4
|5
|10
|Дженоа
|4
|5
|11
|Лацио
|3
|4
|12
|Парма
|3
|4
|13
|Лечче
|4
|4
|14
|Фиорентина
|4
|3
|15
|Рома
|4
|3
|16
|Болонья
|4
|3
|17
|Кальяри
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Монца
|3
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|1