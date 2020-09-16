02:19 ()
Свернуть список

Арсенал Т - Урал 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
16 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Арсенал Т
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Урал, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Арсенал Т1 : 2Урал
27.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Урал2 : 0Арсенал Т
04.04.2021 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Урал2 : 0Арсенал Т
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Арсенал Т1 : 0Урал
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Урал1 : 3Арсенал Т
30.10.2019 Кубок России 1/8 финала Урал2 : 2 5 : 4Арсенал Т
22.09.2019 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Арсенал Т1 : 1Урал
15.05.2019 Кубок России 1/2 финала. 2-й матч Арсенал Т2 : 2Урал
13.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Арсенал Т0 : 0Урал
03.04.2019 Кубок России 1/2 финала. 1-й матч Урал1 : 0Арсенал Т
09.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 2Арсенал Т
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Арсенал Т1 : 0
23.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 0 : 0Арсенал Т
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Арсенал Т0 : 0
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал Т1 : 1
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться 4 : 0Урал
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Урал1 : 1
31.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Урал3 : 1
29.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Урал1 : 3
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Урал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Девятый тур Первой лиги подарил нам безумные матчи, прекрасное возвращение, классные голы и множество незабываемых эмоций, вместившихся в девять матчей.Предлагаем ознакомиться с обзором одного из лучших туров сезона Самый красивый гол сезона, старт Талалаева и много ничьих. Как прошёл тур в Первой лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура Первой лиги: «Арсенал» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т919
2
Повышение
Урал918
3
Стыковая зона
Торпедо М917
4
Стыковая зона
Балтика916
5 Сочи1015
6 Родина1014
7 Чайка1014
8 Ротор1014
9 Черноморец1014
10 Сокол1014
11 Енисей1012
12 Нефтехимик1012
13 КАМАЗ1011
14 СКА-Хабаровск1011
15 Шинник1010
16
Зона вылета
Алания109
17
Зона вылета
Уфа109
18
Зона вылета
Тюмень105

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close