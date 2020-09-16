Арсенал Т - Урал 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
16 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Урал, которое состоится 16 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Евгений Геннадьевич Аверьянов
История личных встреч
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|27.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|2 : 0
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 3
|30.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 2 5 : 4
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|15.05.2019
|Кубок России
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 0
|03.04.2019
|Кубок России
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|09.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|3 : 1
|29.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Девятый тур Первой лиги подарил нам безумные матчи, прекрасное возвращение, классные голы и множество незабываемых эмоций, вместившихся в девять матчей.Предлагаем ознакомиться с обзором одного из лучших туров сезона Самый красивый гол сезона, старт Талалаева и много ничьих. Как прошёл тур в Первой лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура Первой лиги: «Арсенал» — «Урал». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|9
|19
| 2
Повышение
|Урал
|9
|18
| 3
Стыковая зона
|Торпедо М
|9
|17
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|9
|16
|5
|Сочи
|10
|15
|6
|Родина
|10
|14
|7
|Чайка
|10
|14
|8
|Ротор
|10
|14
|9
|Черноморец
|10
|14
|10
|Сокол
|10
|14
|11
|Енисей
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|10
|12
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|СКА-Хабаровск
|10
|11
|15
|Шинник
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Алания
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Уфа
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|10
|5